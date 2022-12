Joven con antecedentes hallado sin vida en arroyo: revelan las causas de muerte

La autopsia arrojó que Gustavo Fabián “Gogo” Cabrera falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio. El joven no tenía hemorragia cerebral y tampoco presentaba quebraduras, por lo que la herida que tenía en su cabeza era superficial.Cabe recordar que el sábado 10 de diciembre por la tarde, una persona fue encontrada sin vida en el Arroyo Yuquerí Grande en cercanías a Camba Paso. El hombre tenía un fuerte golpe en su cabeza, además de presentar un avanzado estado de descomposición.La víctima fue identificada como Gustavo Fabián “Gogo” Cabrera de 22 años. Se trata de una persona del barrio El Silencio que tenía un frondoso prontuario delictivo.De acuerdo a lo que se había informado, la autopsia iba a ser fundamental para determinar la data y circunstancias de la muerte de Cabrera. Según confirmaron fuentes judiciales, Gustavo Fabián “Gogo” Cabrera falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio.Asimismo, detallaron que el joven de 22 años no presentaba lesiones o violencia externa que podrían influir en la muerte.Además, remarcaron que Cabrera no tenía hemorragia cerebral y tampoco presentaba quebraduras, por lo que la herida que poseía en su cabeza era superficial, señalóPor último, se precisó que Gustavo Fabián “Gogo” Cabrera al momento de ser encontrado ya llevaba dos días sin vida.