Video: robaron en una carnicería de Paraná y se llevaron más de $250.000

Delincuentes robaron en una carnicería de Paraná y quedaron filmados por la cámara de seguridad del lugar, supo Elonce. El comercio está ubicado en calle Villaguay, entre las calles Alsina y Cura Álvarez, de Paraná.

Otro robo

Según contó el dueño, Orlando RamónCastelucci, ael hecho ocurrió alrededor de las 02:00 de la madrugada del domingo, los delincuentes de barretearon la puerta del frente del comercio y uno de ellos ingresó: “Eran dos ladrones, uno se quedó en la vereda haciendoy el otro entró al local y fue directo a buscar el dinero”.Según informó Castelucci lo que más le llamó la atención fue que “, luego se va como si nada, cierra la puerta y salen disimuladamente”.”, subrayó Castelucci y sostuvo que “se nota que solo buscan la plata”. Elonce accedió al video donde se observa con claridad el momento en que el delincuente ingresa a la carnicería, pasa los mostradores y abre un cajón donde Castelucci tenía una pequeña caja con todo el dinero y pone todo en una bolsa. Luego, Castelucci informó que el ladrón salen del comercio como si nada.“Donde tenía los billetes era una caja de pesca, ni quiera aparentaba ser una caja registradora”, detalló el damnificado al asegurar que”.En este sentido, agregó que tras el hecho realizó la denuncia en la Comisaría Segunda de Paraná y aún no tuvo novedades al respecto. “Es una lástima, porque ahora no”, sentenció y destacó: “Es una zona tranquila, hace nueve años que tengo el local y es la primera vez que me pasa, si no hubiera sido por los vecinos que me llamaron, no me enteraba hasta la mañana siguiente”.Castelucci informó que es el segundo robo que sufre en lo que va del 2022. El primero fue en su casa de San Benito. Allí los sujetos, disfrazados de obreros, ingresaron a la casa alrededor de las 07: 15 hs y se llevaron unos 850.000 pesos, ropa, zapatillas, televisores, joyas y relojes.“Son cosas que te parten al medio, porque no alcance a recuperarme de un robo que sufrí otro”, mencionó.