Un nene se colgó del balcón de un piso 13 para escapar de un incendio

Gracias a la acción de los Bomberos Voluntarios de Tigre un nene de 13 años se salvó de caer al vacío desde el piso décimo tercero de un edificio mientras escapaba del incendio que se había desatado en su departamento.



El dramático hecho tuvo lugar este viernes por la tarde cuando, por razones que aún se intentan establecer, se desató un siniestro en un complejo de torres ubicado en la intersección de las calles Juncal y Luis García, detrás de la estación de trenes de ese municipio de zona norte.



Tras ser alertados por los vecinos, los bomberos arribaron al lugar junto a la policía local para sofocar las llamas y evacuar a los residentes, respectivamente.



Fue ahí cuando observaron que un menor de 13 años, que estaba tratando de no ser alcanzado por el fuego, decidió treparse a la baranda de su balcón para bajar al décimo segundo piso.



La impactante escena desesperó a los presentes en la cuadra, que se acercaron a la inmediaciones del edificio ante el incidente y registraron con sus celulares el momento en el que el niño quedó colgado durante varios segundos hasta que finalmente pudo llegar hasta el balcón de abajo.



Cuando el chico ya había logrado alejarse del incendio y del humo, los vecinos le gritaron que no se moviera y que se agarrara bien de las vallas para no resbalar hasta que llegaran los bomberos.



A los pocos minutos, el personal a cargo del operativo pudo llegar a ese departamento y rescatar al menor sin ningún tipo de lesión.



Tras una hora de intenso trabajo, pudieron sofocar el fuego y rescatar, además, al perro que había quedado atrapado en el departamento de arriba.