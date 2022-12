Detuvieron al hijo de un comisario por el crimen joven que estaba desaparecido

Policiales Confirmaron que el cuerpo quemado es del joven desaparecido en Florencio Varela

El asesinato de Lautaro Morello, el chico de 18 años que estaba desaparecido desde el viernes pasado y fue encontrado semi calcinado hoy en Guernica, comienza a esclarecerse. Es que la justicia de Quilmes detuvo en los últimos minutos al hijo de un comisario de la Bonaerense y a su primo, acusados de ser los autores del crimen. El motivo del asesinato aun no está claro, pero tendría que ver con un negocio espurio relacionado a vales de nafta de la fuerza provincial. Mientras tanto, los investigadores tratan de encontrar a Lucas, el amigo de Lautaro que desapareció junto a él., el hijo del comisario se llama Cristian Alejandro Centurion y fue detenido cuando estaba por entregarse a la DDI de Quilmes. Por su parte, el primo llamado Maximiliano Tomás Centurión, fue apresado mientras caminaba por la calle.El hecho del que se los acusa, el asesinato de Lautaro, fue descripto en la orden de detención que firmó el juez Julián Busteros por orden de la fiscal Mariana Dongiovanni: “en fecha, hora y lugar indeterminados, pero con posterioridad al día 9 de diciembre del 2022, a las 23:00 horas, al menos dos sujetos de sexo masculino, posteriormente identificados como Cristian Alejandro Centurión y Maxiliano Tomás Centurión, estrangularon y propinaron golpes a Lautaro Tomás Morello, con claras intenciones de darle muerte, provocándoles múltiples heridas en su cráneo y mandíbula, causándole finalmente su óbito por estrangulamientocompresión extrínsica- asfixia mecánica, ocasionándole así de forma deliberada un desmedido sufrimiento a la víctima y aprovechándose del estado de indefensión del mismo, para luego disponer del cuerpo del mismo, e incinerar sus restos, en una zona rural situada en las inmediaciones de las calles Libertador General José de San Martín entre Guatemala y calle 50 de Guernica, a los fines de deshacerse de las evidencias del delito del cual se sabían autores, hecho constatado el día 15 de diciembre del 2022 a las 21:40 horas”.Para la identificación de los responsables fue crucial la imágen de una cámara de seguridad de una estación de servicio, donde se observa al hijo del comisario salir con un bidón cargado de nafta. Este dato se ata rápidamente al hallazgo del BMW de Lucas incendiado en la zona de La Plata.La oscura historia detrás del crimen de Lautaro y la, por ahora, desaparición de Lucas está por ser develada por los investigadores. Una fuente confirmó a este medio que se trataría de un negocio espurio relacionado a los vales de nafta para los patrulleros de la Bonaerense en la zona de Varela, aunque por ahora es sólo una hipótesis.El hijo del comisario quedó en la mira de la fiscal Dongiovanni porque testigos relataron que ambos jóvenes tenían vínculo con el ahora sospechoso y además mencionaron en una conversación entre ellos, antes de desaparecer, que lo iban a visitar. Pocas horas antes de solicitar su arresto, se realizó un allanamiento en la casa del comisario mayor de la Bonaerense, en el barrio La Capilla de Florencio Varela. Según fuentes consultadas por este medio, en ese operativo no se encontró nada.En ese marco, un testigo declaró que la noche de la desaparición, los jóvenes preguntaron por la casa del comisario y ahora se investiga si la cupé BMW en la que se movilizaban los chicos estuvo estacionada frente a la casa de ese jefe policial.En las últimas horas, se confirmó que el cadáver encontrado en Guernica, se trata de Morello. Por ahora, su amigo continúa desaparecido. Antes del reconocimiento del cadáver, los investigadores ya sospechaban que se trataba de Lautaro porque se encontraron varios elementos similares a los que llevaba el joven el día de su desaparición: junto al cuerpo hallaron zapatillas marca Vans negras, una bermuda de jean y la camiseta de la Selección argentina.El drama para los familiares de los amigos comenzó el viernes, cuando Lautaro le comentó a su tía, cerca de las 23:15, que salía con su amigo Lucas, de 26 años, a dar una vuelta y a comprar una gaseosa. Quince minutos después de ese aviso, el teléfono de Lautaro se desconectó y desde ese entonces, su familia no se pudo comunicar nunca más con él ni con Lucas. Después se supo, en base a testigos, que habrían salido para festejar el triunfo de la Selección.Ayer, después de varios días sin saber nada, Dongiovanni, convocó a una reunión a los familiares. Según confirmó Noelia, la tía de Lautaro, en diálogo con Infobae, el encuentro estuvo pactado para antes del mediodía.El expediente. que se encontraba bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta y ahora fue transferido a la fiscal Dongiovanni que es quien investigaba las desapariciones, fue recaratulado cómo homicidio a partir del hallazgo del cuerpo de Lautaro. Una fuente con acceso a la causa aseguró a Infobae que están trabajando sobre una “pista fuerte” que podría llevar a los asesinos. “Las novedades pueden darse en cualquier momento, está todo bien encamonado”, señaló un investigador.