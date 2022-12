Asaltaron brutalmente a jubilado: lo ataron, asfixiaron y le sacaron un diente

En un violento caso de inseguridad, un jubilado de 80 años de la ciudad de Villa Carlos Paz fue torturado por un grupo de cuatro ladrones que se metieron en su casa y lo desvalijaron por completo: se llevaron desde una PlayStation hasta la comida que tenía en la heladera.Ocurrió el jueves cerca de las 2.30 de la madrugada. Los delincuentes llegaron con cuchillos y un arma de fuego a la casa, ubicada en la calle Catamarca al 100, en el Barrio Malvinas de la localidad turística. Estaban al voleo, las cámaras de seguridad de la zona detectaron que antes intentaron meterse en una hostería y en otros cuatro domicilios aledaños. Iban en una camioneta Renault Kangoo.El hombre se encontraba solo. Su esposa había viajado a visitar a una de las hijas del matrimonio que vive en otra provincia y tenía programado regresar en un micro de línea ese mismo día.Cuando salió a cerrar la puerta de su casa, los delincuentes saltaron la reja y lo obligaron a dejarlos pasar. Allí lo tiraron al piso y lo ataron de manos y pies. Luego comenzaron a golpearlo en la cabeza, en la cara y en las costillas.Luego le sacaron un diente de la prótesis y le rompieron los anteojos. En todo momento le pedían que les diga "dónde estaba la plata". Como el hombre no les respondía, comenzaron a volverse más violentos.Allí sacaron una bolsa y comenzaron a asfixiarlo. “Escuché algo, pero no lograba darme cuenta de qué pasaba. Al otro día, me enteré de que le habían puesto la bolsa, por eso no se le entendía”, declaró una vecina a ElDocetv.Dos horas después, los ladrones huyeron y la víctima finalmente pudo llamar a la policía. Una ambulancia también se presentó en el lugar, pero no fue necesario trasladarlo a una guardia, ya que no sufrió heridas graves.Según contó la vecina, los delincuentes lo golpeaban y le exigían dinero, principalmente dólares, al mismo tiempo que la víctima les pedía “‘sáquenme la bolsa porque me ahogo‘, pero no paraban”, detalló., contó un familiar del hombre al diario La Voz del Interior.Una vez que se llevaron todo el dinero, los delincuentes se robaron la PlayStation de uno de los nietos, una computadora de una hija de la pareja e incluso le vaciaron la heladera: se llevaron la carne que estaba en el freezer y las bebidas que habían comprado para celebrar las fiestas con la familia.“Él quedó muy golpeado y muy mal psíquicamente”, agregó la mujer, mientras preparaban las denuncias. Según reporta La Voz, se trata de un barrio que solía ser tranquilo hace algunos años pero se volvió mucho más inseguro en los últimos tiempos, de acuerdo al testimonio de los vecinos, que seguían sorprendidos por la violencia contra el hombre mayor.