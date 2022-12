“Te vamos a matar”: golpearon brutalmente a sacerdote en intento de asalto

Momentos de tensión vivió el párroco de la Iglesia “Nuestra Señora de Itatí”, ubicada en Moulins y Perú, de Concordia. Un joven, al que luego se le sumó otro, lo abordaron para intentar robarle.El violento hecho tuvo lugar a las 20:40 de este jueves, aunque empezó unos días antes, más precisamente el sábado último. Al término de la misa de esa jornada, un hombre se acercó al padre Roque Ravasio, se presentó diciendo que tenía 25 años y le manifestó un día pasaría para dialogar con él.El jueves, tras celebrar la misa, Ravasio comenzó a cerrar puertas. Se fue hasta Sacristía, que tiene comunicación con la casa parroquial, y se retiró. Minutos después, golpearon la puerta, el cura abrió y atendió al joven que había visto por primera vez el domingo.El muchacho le reitera que quería hablar con él, por lo que el sacerdote lo invitó a pasar. Inmediatamente después, sacó un cuchillo Tramontina para amedrentarlo. Ambos forcejearon hasta que el joven resultó herido. No obstante, logró empujar a Ravasio, lo golpeó, le sacó los anteojos y logró atarlo con unos precintos que había llevado.Empezó a pedirle dinero y a revolver la casa, a la vez que llamó telefónicamente otro que llegó poco después. Así fue que se sumó un segundo hombre, más joven que el primero y encapuchado, según los datos recabados por. Siguieron revolviendo la vivienda y diciéndole al cura: “Te vamos a matar, te vamos a matar”.Cuando el encapuchado entró a la casa parroquial, pasaron dos mujeres caminando por la calle exterior y escucharon los ruidos desde el interior, por lo que fueron hasta el portón del garaje y empezaron a golpear. Sin respuestas, ambas gritaron preguntando qué pasaba y los delincuentes les respondieron con evasivas. Ante esto, las vecinas les dijeron que llamarían a la Policía, cosa que efectivamente hicieron.A los minutos, al menos ocho efectivos concurrieron a la sede parroquial, mientras que los jóvenes alcanzaron a huir saltando una reja. El primero de ellos siguió sangrando hasta su huida, incluso el abdomen del sacerdote estaba cubierto de sangre, lo que preocupó a los primeros en llegar al rescate.Finalmente, siempre según las mismas personas consultadas, se constató que afortunadamente solo sufrió lesiones leves en el rostro y algunas contusiones en el cuerpo. Más allá del desorden realizado, no se constataron elementos faltantes.“Si uno te pide para hablar, uno no se puede negar; es como si el médico se negara a atender”, aseguró el sacerdote a, quien confirmó que, como consecuencia de los golpes, tenía un fuerte dolor en sus piernas y un corte en la oreja.(El ladrón) “me gritaba que le diera el dinero, a lo que yo le respondía: `Dejame ir y yo te lo doy´, pero no me dejaba”, rememoró el párroco.