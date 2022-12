A un mes de la desaparición de Ramírez: “La desesperación es muy grande”

Este jueves se cumple un mes de la desaparición de Carlos Ramírez, el hombre de 65 años, jubilado, que salió el pasado 15 de noviembre de su casa ubicada en calle Las Calandrias, de Paraná, y no regresó.“Cada día que pasa la desesperación es más grande; nos preguntamos dónde está”, dijo a, el hermano de Carlos Ramírez que mencionó que no ha tenido novedades de la búsqueda, de parte de la fiscal. “No sabemos nada”, agregó.La familia está muy angustiada y vuelven a pedir a la Justicia, “que se siga investigando”.Asimismo, los familiares del hombre recordaron que “los perros buscan solamente en este lugar. Vuelven hasta esta zona”, dijeron.El hermano del hombre desaparecido relató que “lo que nos comunicó a nosotros, los familiares, es de Carlos no salió de Bajada Grande. Los perros que buscan personas cadavéricas, los perros que buscan a personas perdidas no encontraron nada. No culpamos a nadie; lo queremos encontrar, como sea”.Asimismo, entendieron que “alguien tiene que haberlo visto. No puede ser que se lo haya tragado la tierra, que desaparezca de esta manera”.Para la familia de Carlos “se tendría que investigar más”.Para finalizar, dieron a conocer un número de teléfono para comunicar cualquier información que tengan”. Y dejaron un numero de teléfono dónde comunicarse: 154653526.