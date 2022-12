Jubilado fue víctima de un violento asalto: intentaron ahogarlo con una bolsa

Barrio Malvinas, de Carlos Paz, fue el escenario de un brutal asalto. Cuatro hombres armados con cuchillos ingresaron a la casa de un jubilado, lo golpearon, intentaron ahogarlo con una bolsa de plástico y le robaron.



El episodio tuvo lugar cerca de las 2 de este jueves. La víctima estaba sola en su vivienda, ubicada sobre calle Catamarca entre La Antártida y Las Malvinas. Cuando fue a cerrar la puerta de ingreso, los agresores saltaron la reja y lo obligaron a entrar en su casa.



“Escuché algo, pero no lograba darme cuenta de qué pasaba. Al otro día me enteré que le habían puesto la bolsa, por eso no se le entendía”, comentó a El Doce una vecina. También precisó que la Policía y una ambulancia se hicieron presentes cerca de las cinco de la mañana.



Fue la misma víctima quien dio aviso una vez que los ladrones huyeron. A pesar de ser maniatado, no fue necesario su traslado a un centro de salud.



La vecina detalló que le exigían dinero mientras lo golpeaban. “Les pedía ‘sáquenme la bolsa porque me ahogo’, pero no paraban”, agregó. Indicó que se llevaron dinero, objetos de valor y “hasta le vaciaron la heladera”.



A través de cámaras de seguridad instaladas en varias casas, la gente del barrio vio que los delincuentes intentaron ingresar a los patios de otras cuatro viviendas y una hostería. Iban encapuchados. Presumen que se trasladaban en una Renault Kangoo. De momento no hay ningún detenido.