Beba robada de hospital: "¿Y tu bebé?", la pregunta que desató la desesperación

El diálogo entre Nicole Sandoval y una médica del hospital Oscar Alende de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, fue el inicio del terror. De esa manera, comenzó la búsqueda desesperada de Aylin, la beba de un día de vida que fue robada por una mujer que se hizo pasar por enfermera y que fue detenida durante la tarde de este miércoles mientras estaba punto de subirse a un colectivo de larga distancia con la niña.Sandoval, de 27 años, empezó a notar que tardaban mucho en devolvérsela. El calvario y la desesperación empezó minutos más tarde, cuando una persona del hospital se acercó para preguntarle por su hija. Nicole le respondió que una enfermera se la había llevado, pero nadie sabía quién había sido esa persona."En ese momento me di cuenta que había pasado algo. Empecé a preguntar por todos lados, pero nadie me daba una respuesta. Me decían 'ahí te la llevamos'. Yo insistía y me decían que esperara. Entonces empecé a buscarla, entraba a todas las salas y nadie me decía nada concreto. Empecé a llorar y llamé a mi pareja, que justo se había ido, para contarle lo que pasaba", relató la mujer.Nicole terminó de cerrar las sospechas de lo que pasaba cuando notó que la mujer que se había llevado a su hija había engañado a todos mintiendo con su rol dentro del hospital: "A mí la mujer me dijo que era de Neonatología, pero al de seguridad le dijo que era de limpieza y a una enfermera le dijo otra cosa. Sabía lo que tenía que decirle a cada uno", señaló.Con la voz entrecortada, Sandoval habló con los periodistas en la puerta del sanatorio: "Lo que viví no se lo deseo a nadie. De repente desaparece mi hija recién nacida. Estaba desesperada, pedía por favor que busquen a mi hija. Fue horrible, horrible", repitió entre la angustia del recuerdo y la felicidad de haberse reencontrado con su beba.Es que Aylin fue hallada en la terminal de colectivos de Lavallol por la Policía Bonaerense, luego de que una joven que trabaja en una estación de servicio vio a una mujer nerviosa con una bebé recién nacida que fue a comprar leche, y entonces llamó a la policía. Según fuentes de la investigación, la mujer planeaba llevarse a la pequeña a la Costa Atlántica.La mujer que se llevó a la beba se llama Érika Silvana Castaño (27), es de tez trigueña, 1,55 metro de estatura y cabello con trencitas. En el video se ve que llevaba puestas unas calzas violetas y negras y un ambo. La falsa enfermera, antes de salir del hospital, se sacó un ambo que se había puesto y se cambió de ropa.Apenas la encontraron se le comunicó a la familia de la beba. Antes de las 16.30, ya había sido devuelta a sus padres y le estaban haciendo estudios de rutina."Cuando la vimos estaba muerta de hambre, bajó de peso, estaba sucia. Recién terminé de darle la teta. Me dijeron que estaba bien, ahora se tiene que poner al día", contó Nicole entre lágrimas. Consultada sobre si tiene temor de volver a pasar una noche en ese hospital respondió que no la va a dejar sola ni un minuto: "No la suelto más. Si la tienen que vacunar será al lado mío, todo mientras la veo. No creo ni que pueda dormir", dijo.Nicole sospecha que puede haber una organización detrás del robo de su hija: "Vino preparada. También me dijeron que el día anterior estuvo acá. Cuando se va con la beba nadie se da cuenta, yo creo que tenía todo estudiado". Ante la hipótesis de una posible complicidad de trabajadores del hospital, la mujer no lo negó, pero pidió que la justicia investigue a fondo todo lo ocurrido."Ahora quiero ver y abrazar a la mujer que vio a mi beba y denunció a la policía. Si no fuera por ella hoy no estaría con mi hija. Le voy a estar por siempre agradecida", cerró.La beba es la segunda hija de Nicole, que tiene un nene de cinco años. La mujer iba a tener el parto en el hospital Penna de la Ciudad de Buenos Aires, pero por los dolores se subió a un remís en su casa y fue al Alende.Casi tuvo a la beba en el auto, pero llegó al centro de salud y la asistieron, en un parto que no tuvo complicaciones. La beba nació con 3,1 kilos. Hasta allí iba todo bien. Hasta que comenzó la pesadilla. Fuente: (Clarín)