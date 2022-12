Funcionaria judicial es acusada de integrar "banda de caranchos": las escuchas

Una auxiliar letrada de un juzgado Civil y Comercial de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora fue convocada a prestar declaración indagatoria acusada de integrar una banda que fraguaba accidentes de tránsito para estafar a aseguradoras y cobrar sumas millonarias.Se trata de Andrea Prósperi, quien es Auxiliar Letrada del Juzgado Civil y Comercial N° 10 de Lomas de Zamora, quien está acusada de formar parte de una asociación ilícita. La causa tiene más de una docena de implicados.El caso es un reflejo de "Carancho", la película que protagonizó Ricardo Darín: los integrantes del grupo están sospechados de inventar accidentes de tránsito o agrandar aquellos que sí existieron para cobrar resarcimientos abultados a distintas compañías de seguro.La investigación que llevaron adelante los fiscales de Lomas de Zamora, Pablo Rossi y Sebastián Scalera, dejó al descubierto una organización compuesta por abogados y "punteros".Los primeros se enfocaban en pujar en los tribunales para ganar las demandas y para eso, incluso, hasta se valían de peritajes truchos y de la complicidad judicial.En una escucha de 2019, el supuesto líder de la banda, el abogado Alfredo Truglio, habla livianamente de los distintos casos por los cuales iniciaron demanda con la funcionaria judicial Prósperi.: "no sé, no sé, para confirmar hoy había un quilombo, justo vino tarde, me esperó un montón, había un quilombo porque no confirma, que confirma, que no levantan los escritos, un quilombo era hoy".: "pero bueno, no importa, no importa, vos cualquier cosa avisáme, no, no te pongas tan insistente para que no fuerces nada, me entendés?" "igual aquellos quedáte tranquila que ni van a pasar a hablar que tienen una vergüenza".En otra escucha, Prósperi teme que los estén investigando y le pregunta a Truglio sobre si podría tener su teléfono intervenido.: "yo te voy a poner Bonura y Fuente con Toledo es, me entendés?" "yo te pongo Bonura y Fuentes y hacéte la boluda, si podes sácate una copia al escrito de Sarlo, después pasas por Lomas o por coso, no, por teléfono nada, está bien?".: "vos lo tenés intervenido o algo el teléfono?".: "no, que lo voy a tener? nada boluda, como lo voy a".: "yo que sé, viste penal que son medios pelotudos, hacen pelotudeces así".: "no boluda nada que ver, no, no".La organización, según los fiscales, tenía roles bien definidos: los abogados, que operaban con estudios ubicados en Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda y Burzaco; y los "punteros", encargados de ejecutar los accidentes, de buscar "testigos" y llevarles los casos a los abogados.