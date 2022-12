Ordenaron liberar a la empleada acusada de matar a ministro en Catamarca

El crimen del ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, dio un nuevo giro: este miércoles la Justicia ordenó liberar a la única detenida, una ex empleada que había sido imputada por homicidio agravado.



La resolución del juez el juez de Control de Garantías nº 3, Dr. Lucas Vacaroni se basó en que faltan pruebas “más contundentes” para sostener la caratula impuesta por los fiscales la causa Laureano Palacios y Hugo Costilla, según detallaron fuentes del caso al diario El Ancasti.



Los fundamentos de la resolución se conocerán hoy y allí se establecerán las condiciones de liberación, además de definir si Nieva es desvinculada del caso o si siendo investigada.



Juan Carlos Rojas fue hallado asesinado a golpes en la cabeza el 3 de diciembre en el patio de su casa de la capital provincial. Por el crimen, su ex exempleada Silvina Nieva (50) fue imputada del delito de "homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y por alevosía".



La mujer había asistido el martes al inicio de una audiencia de control de detención, que fue retomada ayer. Allí se conoció la resolución del juez, en un clima tenso por la presencia de manifestantes que pedían la liberación de la acusada, a quien calificaron como "una perejil" en la causa.



Si bien la audiencia de control de detención estaba programada para la jornada del lunes, por un pedido del abogado defensor Gabriel Díaz, quien logró tener acceso al expediente en las últimas horas de la noche del lunes, esta fue pospuesta para la jornada la jornada del martes.



"Hay una visualización de una cámara, que no está confirmado que sea ella. Hay una visualización de una figura que podría ser, todo en hipotético, todas las pruebas en este sentido son así", dijo el abogado defensor Díaz al salir el martes de la audiencia.



En esta línea, el letrado había indicado que "en estas instancias de la audiencia de control de detención el Ministerio Público fiscal expresa su pretensión, basándose en sospechas, no en convicciones".



A su vez, explicó que durante la audiencia desde la defensa se expuso que su asistida no representa ningún tipo de peligro procesal.



"Nosotros manifestamos desde la defensa que nuestra asistida no manifiesta ningún tipo de peligro procesal en ningún termino. Ella siempre se mostró colaborativa con el proceso brindando su testimonio, ofreciendo su teléfono celular y todo aquello que pueda aclarar el proceso", afirmó Díaz.



El crimen de Rojas

Rojas fue encontrado muerto por su hijo el domingo 4 de diciembre al mediodía tirado en el patio de su casa, pero la data de muerte es del día anterior, con lo cual se estima que el funcionario provincial, de 73 años, fue asesinado el sábado por la mañana antes del partido que Argentina disputó con Australia en el marco del Mundial de Qatar.



Si bien en un primer momento fuentes oficiales señalaron que Rojas había fallecido por causas naturales, la investigación dio un vuelco cuando se conoció el resultado la segunda autopsia que determinó que el funcionario provincial había sido asesinado.



El propio fiscal Palacios informó que "la causal de la muerte fue un traumatismo cráneo encefálico", provocado por un golpe en la cabeza aplicado con un objeto contundente.



Además de ser ministro de Desarrollo Social provincial, Rojas también se desempeñaba como secretario general del Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómico de la República Argentina (Uthgra) de la delegación Catamarca.

Fuente: Télam/Clarín