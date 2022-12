Familia perdió todo en un incendio: “La casa está destruida, necesitamos ayuda”

“Los bomberos me recomendaron que tire abajo las paredes, porque se partieron; podrían derrumbarse. El 27 de diciembre próximo se va a cumplir un año desde que terminé la casa. Hace casi un año la terminé y ya la perdí”, aseveró aAl hablar sobre el triste hecho, mencionó que un joven, “mi hijastro, con problemas psiquiátricos, vino y me prendió fuego la casa. Los vecinos lo vieron. Cuando llegaron los bomberos ya estaba todo incendiado. Quedó solo esto, lo que se ve, o sea nada”.La mujer destacó que afortunadamente y pese a que estaban todos en la casa, ya que el incendio se produjo a las 6 del lunes, no resultó nadie lesionado.Soledad, quien tiene dos hijos, solicita ayuda a la comunidad. “Les pido que me ayuden con lo que puedan. Necesito el techo, pero cualquier donación, ya sea de materiales para levantarla de vuelta, o muebles, o ropa, es bienvenido”, dijo.Expresó que ella, junto a familiares y amigos, “la levantaremos de vuelta”.Soledad cuenta con un kiosco, pero es el único ingreso con que cuenta.Por mayor información, comunicarse al 343 4607209.