Una falsa enfermera se robó a una bebita recién nacida de un hospital

Una falsa enfermera se robó a una bebé recién nacida del Hospital Oscar Alende en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. El momento en el que la mujer escapa quedó registrado por las cámaras de seguridad.Según el relato de la mamá de la menor, la mujer la sacó de la habitación 107 del Hospital para supuestamente realizarle un estudio, pero eso no ocurrió y se la llevó de la institución médica.La bebé se llama Aylin Isabella Sandoval y tiene apenas días de nacida. La causa por averiguación de paradero y robo de personas está siendo investigado por el fiscal Leonardo Kasewski."Sospechamos que el hospital es cómplice porque la mujer estuvo deambulando por el lugar una hora y nadie le pidió identificación", manifestó María, la abuela de Aylin en diálogo con TN.Además, sostiene que les dieron diversas excusas sobre qué rol cumple la mujer dentro del hospital: "Nos dijeron que era empleada de limpieza o hasta cocinera, pero no hay nada concreto. Pedimos las cámaras de adentro pero no nos las quieren dar".En estos momentos Nicole Sandoval, mamá de la menor, está sedada y bajo tratamiento psicológico. Mientras tanto, familiares y amigos de la pareja reclaman respuestas frente al Hospital y la Policía armó un vallado ante la posibilidad de que haya disturbios con el paso de las horas.La Justicia está recolectando las cámaras de seguridad de la zona para trata de seguir el recorrido que hizo la mujer cuando salió de la institución médica.Cuando ocurrió el robo la falsa enfermera llevaba calza violeta y negras, zapatillas rosas, ambo claro color beige. Mide 1,55 aproximadamente y tiene cabello negro enrulado.El Fiscal solicitó que todo aquel que tenga información sobre Aylin se comunique al 4283-0126 ó al 911. Además, se solicita difusión y colaboración para que la menor sea encontrada en el corto tiempo.