Dos autos chocaron en avenida donde el temporal destruyó el semáforo en Paraná

Un accidente de tránsito ocurrió este mediodía, en la intersección de Avenida Ramírez y calle Provincias Unidas, de la capital entrerriana., donde no funcionaba el semáforo.Como consecuencia del impacto y de la activación de los airbags en el Fiat Idea,. Mientras que el otro automovilista sufrió lesiones leves en un brazo, pero se encontraba en buen estado.Cabe recordar que el temporal de viento y lluvia que azotó el pasado fin de semana a la capital entrerriana, provocó la destrucción del poste de semáforo ubicado en Avenida Ramírez y calle Provincias Unidas.Según dio cuenta Elonce, en medio del temporal, el semáforo se desprendió desde su base y desde el pasado sábado por la mañana, permanecía sin funcionar el sistema de semaforización en la transitada intersección.Carlos, el conductor del Ford Focus, dialogó con Elonce y contó cómo ocurrió el accidente. “Yo venía por Avenida Ramírez, en sentido Sur – Norte y no hay semáforo en el cruce con Provincias Unidas. En ese momento, se cruzó la señora del Fiat que venía por Provincias Unidas, desde Américas hacia Ramírez”, relató el conductor.“El semáforo no estaba funcionando y yo venía tapado, y atrás de otro auto. Cuando veo al auto de la señora, ya estaba encima y no me dio tiempo a nada”, dijo a Elonce, el hombre que se trasladaba en el Ford Focus.Al mismo tiempo, sostuvo que es una “esquina difícil para estar sin semáforo y a esta hora hay mucho tránsito”, sostuvo.Tras el choque de los vehículos, el conductor dijo que “la señora del otro auto, estaba asustada, pero en general, la vi bien y luego la llevó la ambulancia”, dijo y agregó que “lamento lo ocurrido y también por lo que le pasó a la mujer, pero son accidentes que pasan. Por suerte, estoy bien y confío que la señora también va a estar bien”, afirmó.