Condenaron a remisero y mecánico por el traslado de 70 kilos de marihuana

. El 12 de marzo fueron detenidos cuando regresaban en un taxi con el cargamento, y en el control de Gendarmería en la ruta nacional 12, el conductor le confesó a un agente:La jueza remarcó que son “mulas” y que los dueños de la droga “como siempre” no fueron encarcelados.. Ambos fueron detenidos a bordo de un taxi que había intentado esquivar un control vehicular. Eran las 2.30 cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina, apostado sobre el ingreso a Aldea María Luisa, interceptó el auto Fiat Siena, con el ploteado de taxi, cuyo conductor realizó una maniobra evasiva y emprendió la huida, en el mismo sentido que circulaba, es decir hacia la capital entrerriana.Se inició una persecución hasta que lograron alcanzar y detener el vehículo. En la requisa encontraron dos bolsos azules y uno negro, que contenían los. Los dos hombres quedaron detenidos, fueron imputados, indagados y procesados porEl expediente fue elevado a juicio, donde las partes dialogaron para llegar a un acuerdo de juicio abreviado. A fines de noviembre, el fiscal general José Ignacio Candioti y los defensores Claudio Berón y Andrés Marchese presentaron el mismo al tribunal presidido por Lilia Carnero. Consistió en la confesión de los imputados y en la imposición de la pena de cuatro años y medio de prisión para G.M. y cuatro años para O.F. en calidad de prisión domiciliaria, publicóLa jueza homologó el acuerdo, con la salvedad de imponerleque no tenía capacidad económica para la adquisición de más de 69 kilos de marihuana. En consecuencia, en este tópico se tornan irrefutables sus dichos, en referencia a que fue contratado por personas que financiaron la empresa delictiva, que como siempre quedaron en las sombras. Jamás se exponen, tienen la astucia suficiente y poder que les otorga impunidadPor eso, el reproche punitivo en esta instancia puede abastecerse con el mínimo que contempla la norma seleccionada”, sostuvo Carnero, quien le terminó imponiendo cuatro años de prisión al mecánico.A su vez, como este hombreimpuesta el 22 de marzo por el Juzgado de Garantías de Victoria en el marco de una causa en la que lo imputaron por el delito dele unificaron las dos sanciones en un total de cuatro años y tres meses de prisión.