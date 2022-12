Le robaron la bicicleta de su casa y denuncia más hechos similares en su barrio

Malvivientes ingresaron a una casa ubicada en el barrio Justo José de Urquiza de Paraná y sustrajeron una bicicleta. La dueña pide colaboración para hallarla y denuncia varios hechos ilícitos en el barrio.Según contó a, el robo se registró este lunes por la noche. “Cerca de las 23 horas, le mandé un mensaje a mi marido para me abra el portón, así podía entrar el auto. En ese momento, nos dimos cuenta que no estaba la bicicleta y comenzamos a buscarla. Por los relatos de los vecinos, nos habían robado dos minutos antes de que yo llegue”, dijo.“Es muy angustiante lo que nos pasó. En mi casa estaba mi pareja con mis hijas y los malvivientes se metieron como si nada. Me siento insegura, no se puede vivir así”, aseveró.La mujer realizó la denuncia en la comisaria y no es el primer hecho así que se registra en la zona. “A unos vecinos le robaron las ruedas de los autos, a otra chica la asaltaron arriba de su moto”, comentó. Seguidamente agregó: “son robos que vienen sucediendo muy seguido y sabemos que los responsables son personas del barrio”.Sobre el robo de la moto, indicó que “la chica estaba llegando a su casa junto al novio, pero iban en dos motos distintas. En eso, el chico se adelanta para abrir el portón y que ingresen juntos, y fue ahí que aparecieron los ladrones, la encerraron, la tiraron al piso y se llevaron el rodado”.“Hoy recibimos un llamando pidiéndonos plata por la bicicleta, pero sabemos que no es el ladrón, sino que es alguien que se quiere avivar y seguir robándonos. Grabé la llamada y también lo expuse en la policía”, finalizó.