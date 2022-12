Detuvieron a violento que atacó a inspector de Tránsito porque le retuvo la moto

Un episodio de violencia sucedió en la noche de este lunes cuando personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Concordia realizaba un operativo en calle Carriego y avenida Pueblos Originarios, en la costanera de la ciudad.



Según confirmaron fuentes policiales, el hecho tuvo lugar luego de que los inspectores de Tránsito procedieran a realizar la retención de una moto. En ese momento, los funcionarios municipales recibieron agresiones por parte del conductor del rodado, quien también le rompió los lentes a uno de los agentes.



Por tal motivo, los inspectores debieron llamar a la Policía, e intervinieron efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico. Los uniformados procedieron a la detención del violento de 57 años, quien quedó alojado en la Alcaidía policial. Por último, se informó que el Fiscal en turno tomó conocimiento sobre los hechos acontecidos.



Al respecto, el coordinador de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Concordia, Fernando Rouger, explicó este martes que se comunicó con el inspector agredido. De acuerdo a lo que éste le indicó, el operativo se desencadenó cuando constató que “la moto no tenía seguro".



Acto seguido, el agente le notificó "al conductor que no podía seguir circulando y fue ahí donde se puso violento". "Le tiró un par de trompadas y no alcanzó a pegarle", agregó. "Por suerte el agente no quedó con secuelas y se pudo continuar con el procedimiento", confirmó Rouger. (Fuentes: Diario El Sol y Diario Río Uruguay)