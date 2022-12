Avión ultraligero se enredó con cables, se estrelló y el piloto falleció

Un hombre de 69 años que piloteaba un avión ultraligero falleció hoy luego de que la aeronave se enganchara en cables de alta tensión y se estrellara contra el suelo, en la zona del Aeroclub de la ciudad de La Plata.Así lo consignaron fuentes policiales, quienes detallaron que, cerca de las 10, la unidad se precipitó en la diagonal 74 y Arroyo Rodríguez.El hombre, identificado como Horacio Andrés Bolognini, manejaba un avión ultraliviano Trike desde el aeroclub Ensenada y se topó con los cables de alta tensión de una central termoeléctrica, lo que provocó la caída de la aeronave.Fuentes que intervienen en el caso precisaron que el ultraligero quedó "destruido totalmente".Pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal del SAME, la víctima falleció como consecuencia del impacto.por Pese a las mapersonal del SAME pero, pese a las maniobras de reanimación, no lograron de ese municipio, aunque luego informaron que había fallecido.Interviene en la investigación del hecho la UFI N° 12.De acuerdo con los voceros, en las próximas horas se realizarán las pericias, para determinar qué ocurrió, y se dará intervención a la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a la Junta de accidentes aeronáuticos.