Un policía mató a dos delincuentes al defender a su familia de un robo

Un oficial de la Policía Federal de 29 años mató a dos delincuentes para defender a su madre y a su hermana de un robo en Ciudad Evita. El hombre estaba de franco de servicio en su casa y lo sorprendieron los gritos de sus familiares que escuchó en la calle.



El efectivo salió este lunes de su domicilio y vio que al menos tres ladrones las estaban atacando para sacarles el auto. De ese modo, comenzó a disparar hasta que asesinó a dos de los agresores.



El fiscal de Homicidios de La Matanza, Gastón Duplaá, está detrás del caso. Por el momento, consideró que el oficial ayudante del Cuerpo de Infantería actuó bajo legítima defensa.



El lugar del hecho fue en Primero de Mayo de 1982 al 1.000. El oficial notó que su madre, de 60 años, y su hermana, de 24, estaban en peligro cuando las escuchó gritar, por lo que su reacción fue salir para protegerlas.



Antes de dirigirse a la calle, tomó su pistola Glock calibre 9 milímetros, la cual utilizó para disparar contra los delincuentes cuando observó que los mismos le pegaban a ambas mujeres para sacarles su Volkswagen UP.



El policía aseguró que dio la voz de alto, pero que los ladrones lo apuntaron con un arma. Así, se defendió a los balazos.



Los ladrones se bajaron del vehículo e intentaron escapar, pero dos de ellos no lo lograron y terminaron muertos. Sus cuerpos se encontraron a 150 metros de la vivienda del oficial: estaban separados unos 20 metros uno del otro.



El tercer delincuente, de 22 años, fue arrestado a unas 20 cuadras del lugar, en el cruce de Juan C. Campión y Coronel Forest, correspondiente a la localidad de Aldo Bonzi.



Fuentes policiales indicaron que tiene antecedentes por robar un auto, encubrimiento, abuso de arma y resistencia a la autoridad. A su vez, informaron que uno de los ladrones asesinados tenía 19 años y era vecino de la zona.



Durante el operativo encontraron en el lugar una réplica de arma de fuego y un arma blanca.