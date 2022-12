Encontraron 30 celulares en el hueco en una celda de una cárcel de Rosario

Los fiscales de la Unidad de Investigación y Juicio Valeria Haurigot y Franco Carbone brindaron detalles este lunes sobre los allanamientos realizados en la madrugada de este lunes en distintos domicilios de Rosario, Funes, Roldán y Arroyo Seco, así como en la cárcel de PIñero y en el Complejo Penitenciario Federal I, de Ezeiza, donde está detenido Julio Andrés "Peruano" Rodríguez Granthon, para desbaratar su banda.



En conferencia de prensa Haurigot dijo que se secuestraron 44 celulares, muchos de ellos en las unidades penitenciarias (treinta teléfonos se hallaron solamente en Piñero). “Hay algo que no está funcionando”, resumió sobre la falta de control en los penales.



Despliegue

El operativo estuvo a cargo de personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) junto a 45 brigadas operativas de Venado Tuerto, Rafaela, Santa Fe, Las Rosas, Carcarañá, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Villa Constitución. También participaron la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), la Agencia de Control Policial (ACP) que intervino en la detención de un policía y 20 grupos de irrupción policial.



Los allanamientos se realizaron en domicilios de toda la ciudad, entre ellos en pasaje Calchaquí al 4000, Biedma al 5300, Bolivia al 1700, Serén al 7700, Baigorria al 3300, un pasaje sin nombre en Nuevo Alberdi, Luzarriaga y Somoza, José Julián Pérez al 2400 y al 2500, Bielsa al 6000 y al 6100, Avellaneda al 4700, Cullen al 900 y al 1100 bis, presidente Quintana al 800 y al 5200, Luzarriaga al 2400, Baigorria al 3200, Felipe Moré al 3800, Jazmín al 7100, Rosa Silvestre al 2100, pasaje 1467 al 7900, Montevideo al 4400, Doctor Riva al 5500 y al 5600, Rivero al 5100, Patagones al 3900, La República al 6100, Flor de Nácar al 7300, Hortensia al 1900, Esteban de Luca al 1200, Italia al 100, Colón al 1700 y Derqui al 7600.



También se requisaron domicilios de Arroyo Seco (Ameghino al 300, Independencia al 1200, Alvarado al 100, Infante al 300 y Jorge Newbery al 100), en Funes (Mitre al 1300 y Jujuy al 2200) y Roldán (Río Pilcomayo al 800).



En los operativos se secuestraron 1.226.240 pesos en efectivo, una camioneta Amarok, cuatro autos, un camión, ocho motos, tres tablets, tres notebook, una computadora, una impresora, tres pendrives, un revólver calibre 32 y municiones.



Varios allanamientos fueron a familiares y parejas de los alojados en los penitenciarias. Luego de las requisas quedaron detenidas once personas: Víctor S, Javier A, Lucila R, Bruno M, Esteban P, Franco R, Alexis C, Brian C, Marcelo M, Cristian B y Yanina M.



Nidos

En los pabellones de Piñero se requisaron las celdas de catorce reclusos y cinco en Ezeiza. En total se secuestraron 44 teléfonos en las celdas y otros 29 en los domicilios, los cuales serán materia de pericias.



El fiscal Carbone dijo que los celulares incautados son materia de pericia. “En Piñero encontramos un nido, como le llaman, con 30 celulares, ocho de ellos IPhone”, dijo, para añadir: “Concretamente estamos detrás de la economía delictiva".



El operativo tomó el nombre de "Ceviche" y el líder de la banda sería Julio Rodríguez Granthon, oriundo de Perú y condenado en agosto de 2021 a 12 años de prisión como organizador de tráfico de estupefacientes en la Justicia Federal. Se lo vinculó a Ariel Máximo Cantero y en el fuero provincial está imputado de ordenar el robo del auto que se utilizó en el crimen del ex concejal Eduardo Trasante.