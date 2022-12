Le robaron una perra pitbull y piden colaboración para hallarla en Paraná

Lexi, una pitbull de tres meses fue robada de la cuadra de su casa el pasado jueves 8 de diciembre. El hecho sucedió en calle Paraguay al 300, en la capital entrerriana. Sus dueños, desesperados, piden colaboración para encontrarla.Leandro Narváez, dueño de la can indicó a Elonce que “el jueves salí de mi casa para dejar algo en el auto y la perra me acompañó, pero se quedó en la puerta. En ese momento, el ladrón la llama desde la esquina, la perra va, la junta y se la lleva para el lado de la Escuela Bavio”.Según relató, tres cámaras de la zona registraron al malviviente pasar con la perra en sus brazos. “Realice la denuncia y los policías siempre tuvieron muy bien predisposición. Estuvimos buscándola esa noche varias horas, pero no encontramos nada”, dijo.El joven contó que la perra “es muy cariñosa, por eso se fue con el ladrón. Es una cachorra súper amorosa, nosotros la tratamos de criar así. Nunca nos despegamos y en un segundo que no la mire, otra persona se la llevó”.Las imágenes de la perra están circulando por redes sociales para que la gente esté atenta. “Muchas personas me mandan información de donde la ven. Le estamos siguiendo el rastro, pero hasta el momento no tenemos nada concreto”.“La perra tiene un microchip, que no sirve para rastreo, pero es donde está toda la documentación de ella. Cuando la encuentre, con un aparato certifico que yo soy el dueño”, señaló.Ante cualquier información se pueden comunicar al 3455 44 62 27 (característica de Villaguay).La denuncia está radicada en comisaria primera.