Un año del hallazgo sin vida de José Luis Gonzales: un nuevo pedido de justicia

A un año del fallecimiento de José Luis Gonzales, el joven de 22 años que fue hallado sin vida durante la madrugada del miércoles 22 de diciembre de 2021, en el margen derecho del río Paraná, a la altura de Isla Bonita, en el kilómetro 610.Su familia convoca a un nuevo pedido de justicia. “El 19 de este mes, vamos hacer otra marcha y queremos pedir el cambio de fiscal y que aceleren las cosas” expresó la madre de José Luis, y agregó: “Nosotros somos gente humilde, y parece que la justicia para nosotros no existe”.El 19 de diciembre a las 10 de la mañana, frente a fiscalía, familiares del joven hallado muerto convocan a una movilización en reclamo de justicia.Su mamá Verónica, recordó detalles del caso: “Me lo mataron y lo tiraron en la Isla Bonita; siempre lo acusaban de todo lo que pasaba y lo llevaban detenido, sin tener pruebas”.“En ese momento, el terminaba de cumplir 60 días de arresto domiciliario”, expresó la mujer.El joven oriundo de calle 3 de Febrero al final, en barrio Villa Almendral de Paraná, fue visto por última vez por sus familiares, el domingo 19 de diciembre, aproximadamente a las 10 de ese día y luego, ya no se contactó con la familia.“Se había perdido un televisor en el barrio, lo acusaron a él sin tener pruebas y lo llevaron sin orden de detención”, expresó Verónica, y agregó: “José Luis había avisado a su abogada que la policía lo había amenazado de muerte, y al otro día de esa denuncia, desaparece”, apuntó la madre de la víctima.Según indicaron familiares del joven, a, José Luis habría sido amenazado por personal de la comisaría de la jurisdicción en la que él vive. De hecho, su abogada lo habría llevado, a Fiscalía para que radique la denuncia por las reiteradas amenazas, y luego de unos días, desapareció.En relación al hecho, la mamá del joven repasó: “El 22 de diciembre lo encontró un pescador y dio aviso a la policía, donde se hizo presente gendarmería de Santa Fe”.“La autopsia dio que había muerto de un solo golpe en la cabeza. El cuerpo lo encontraron en el agua, pero todavía no sabemos a qué hora murió”, reclamó la mujer.Por otra parte, el fiscal de la causa, Santiago Alfieri, “No nos da respuesta de nada” aseguró Verónica y agrego: “Había un imputado, pero lo desvincularon de la causa”.“El fiscal hace un año está esperando el resultado de las cámaras, de la autopsia y las pericia de los celulares; esa es su respuesta en todas las marchas”, finalizó a Elonce, la mamá de la víctima.