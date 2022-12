Piden sumar buzos y ampliar zona de búsqueda para hallar a Carlos Ramírez

Continúa la búsqueda de Carlos Ramírez en Paraná.Su hijo, Gonzalo Ramírez, aseguró a Elonce que la familia permanentemente pide que “la búsqueda no cese, sería importante que Prefectura incorpore buzos tácticos y se amplíe el sector de búsqueda, a la zona de islas nunca se llegó”.Por otro lado, mencionó que “aparecieron testigos y algunos testimonios que no concuerdan, lo que genera una mayor incertidumbre”En tanto, s hermano explicó que “la fiscalía debería estar más en el tema, hace 27 días que está desaparecido y, si bien tenemos algunas hipótesis, no creemos que sea una simple desaparición”. Además, volvió a hacer hincapié en que Carlos Ramírez “nunca salía de su barrio y menos conocía Bajada Grande, entonces cuando nos cuentan que lo vieron en esa zona rodeado de gente nos llama muchísimo la atención”.“Todo el tiempo nos preguntamos dónde estará, con estas temperaturas él necesita asistencia y pedimos que si alguien lo tiene retenido lo libere”, cerró.