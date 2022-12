La dueña de una tienda sufrió un robo a mano armada: “Me estaba esperando"

En la mañana de este lunes se produjo un violento asalto en calle Ayacucho de Paraná, donde un delincuente ingresó a un comercio, amenazó a la dueña con un arma de fuego y se fue con unos pesos que había en la caja, entre otros elementos de menor valor. Carina, la damnificada contó cómo sucedió el robo, ocurrido a primera hora de la mañana: "Me agarró justo, para mí me estaba esperando", aseguró.



El robo se produjo ni bien la comerciante abrió e ingresó al local, ubicado en la esquina de calles Ayacucho y Martín Zapata. "Subo las rejas, dejo la puerta abierta, entro, voy hasta el fondo, guardo las cadenas, cierro la puerta y se aparece. Siempre tengo abierto, sin llave, nunca cierro las puertas. Yo me di cuenta de que me venía a robar, entonces quise empujarlo para atrás", relató.



En ese momento, el ladrón dijo "buenos días", e inmediatamente le ordenó: "Metete adentro, no grites, tirate al piso y decime dónde tenés la plata". La mujer le respondió: "No tengo plata porque acabo de entrar, no tengo nada". Entonces, relató Carina: "Saco el vuelto de la caja que tenía, que eran como tres o cuatro mil pesos y se lo doy. Alcancé a tirar la cartera para abajo. Se alcanzó a llevar una bolsa de bijuterí. Cuando salió había una clienta que lo alcanzó a ver para dónde se iba".



El ladrón actuó armado, aunque por los nervios, el miedo y el mal momento la comerciante no alcanzó a ver bien las características: "Él me mostró algo que no vi, una se pone nerviosa, no sabía ni cómo llamar al 911, es un momento horrible porque te apuran", contó.



Sobre lo que se llevaron, la comerciante mencionó que "era puro cambio, en valor no se llevaron nada, porque alcancé a tirar la cartera para abajo, gracias a Dios porque me muero si me roban la cartera por los documentos, las tarjetas, todo", y sobre el momento del robo, sospecha: "Entra todo el tiempo gente, me agarró justo, porque para mí me estaba esperando".



El negocio que funciona desde hace seis años en ese lugar, es la primera vez que sufre un robo.



Otra mujer que se encontraba en el local, contó que la situación en la zona viene más complicada que antes: "Han estado robado por la calle de atrás, hace poco robaron la moto al chico de acá al lado, al muchacho de enfrente (otro comercio) le saltó como tres veces la alarma que no sabe qué es, para mí le han tanteado porque a mí me han roto el picaporte de la reja. Hace un tiempo que está medio peligroso", aseguró.



Destacaron que el personal de la Comisaría Cuarta llegó de inmediato al lugar tras la denuncia de la mujer al 911, y se encuentran trabajando para esclarecer el hecho los efectivos de la División robos y Hurtos (Dirección Investigaciones). Asimismo, resaltaron que hay presencia policial en la zona, con recorrido de patrulleros. (UNO)