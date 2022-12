Intentó quemar la casa a su hermana: “Es violento y amenazó con prenderme fuego”

. Esas fueron las amenazas del hombre de 33 años le profirió a su hermana, previo a intentar quemarle la casa. El violento episodio ocurrió este domingo por la mañana en calle Leónidas Echague de Paraná., detalló alas situaciones que atraviesa como consecuencia del violento accionar de su propio hermano. “El sábado pasado rompió la ventana de mi casa y entró a robarme, pero primerorememoró la mujer al comentar que, “anteriormente, t, reveló y confirmó que el sujeto “está todo el día con sus juntas: viven las 24 horas alcoholizados y drogados”.“Cuando le pregunté si él había entrado a mi casa, porque me habían revisado todo, ahí se violentó amenazándome con una botella de alcohol. Me decía”, contó al caracterizar a su hermano comoLa mujer repasó que el día de las amenazas, el sábado, quedó encerrada en su casa “por miedo a salir”. Mientras tanto, su hermano roció el auto con alcohol, cuestión de la que se percató recién al día siguiente cuando lo vio manchado y abollado “porque lo había pateado”.Cuando personal policial acudió al domicilio a sacar fotos, después de la denuncia radicada en comisaría tercera, Vanina contó que su hermanofue la amenaza de ` El Tuqui´ a su propia hermana. “Él es conocido en barrio Gazzano, pero no tengo nada que ver con las cosas que hace mi hermano porque”, aseguró la mujer.Y agregó: “De casa me robó una escopeta semi-automática, que es de mi pareja y tiene toda la documentación. Cuando viajé a Santa Fe para realizar la exposición por la sustracción del arma de fuego,. “Si mis hijos no estaban, se me quemaba la casa”, lamentó.Las denuncias por los violentos episodios están a cargo de la fiscal Santana.