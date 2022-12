Fue por “problemas de vieja data” ataque a joven dónde le fracturaron el cráneo

“Problemas de vieja data”

ninguno de los jóvenes es oriundo de Crespo

el joven de 23 años que sufrió severas lesiones tras ser atacado por otro, de 28 años, en Crespo.Se recodará que el hecho ocurrió entre dos jóvenes, en la Plaza Sarmiento de Crespo, tras los festejos por la clasificación a semifinales del seleccionado argentino de fútbol en el Mundial de Qatar.en el Hospital San Martín”, habiéndosele diagnosticado fractura de cráneo y maxilar inferior. Además, detalló que en las primeras horas de la tarde se tendrá más información sobre el estado de salud del joven herido.Al consultarle al comisario cuál fue el motivo que originó el feroz ataque del joven de 28 al de 23 explicó que “”. Poblanamente los “cruces” entre ellos habrían comenzado antes.Asimismo, dejó en claro que “la pelea no había sido planificada, sino que en el medio de los festejos por el partido de Argentina se encontraron y se produjo el lamentable hecho”.confirmó que, incluso serían de otra provincia. “En un momento se dijo que el agresor es hijo de un empresario de Crespo, pero eso no es así”, afirmó el comisario.Alva señaló que el joven, si bien no está detenido, quedó a disposición de la Justica y avanza la investigación con la comisaría de Crespo y la División Homicidios