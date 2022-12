Un hombre asesinó a puñaladas a su vecina e hirió a su pareja

La investigación

La violencia sacudió ayer al barrio Mójica, cuando. El ataque fue en plena calle, frente a la casa del agresor, y después de una discusión que se transformó en riña. Pocos minutos después del hecho,El letargo de la calurosa tarde se rompió de manera brutal, ayer alrededor de las 17, en el sector de Luis Reinaudi y Estado de Israel. Algunos vecinos oyeron los gritos desgarrados que provenían de la calle y fueron testigos del crimen.La víctima, identificada como María Laura Rechimon de 40 años de edad, falleció en la vía pública, en Estado de Israel al 1.497. Fue unos minutos después de recibir una herida punzante de arma blanca en el pecho. Cuando llegó el servicio de emergencias, solo pudo constatar que ya no tenía signos vitales.Su pareja, un joven de 31 años que resultó lesionado y se encontraba internado en el Hospital San Antonio de Padua, tenía lesiones cortantes en la mano, y otra herida punzante en el pecho.Sin embargo, logró identificar ante los agentes policiales al presunto homicida.Se trataría de un vecino de 52 años que vive en el sector, y que habría tenido en principio un intercambio verbal en la calle con la pareja, frente a su casa. Aunque se ignoran los detalles del hecho, se conoció que habrían existido problemas de larga data entre éste y la pareja, que eran vecinos.Rápidamente, pasaron de la discusión a la pelea, y allí el agresor extrajo un cuchillo con el que le provocó la puñalada mortal a Rechimon y una lesión en el tórax a su novio, además de otros cortes en diferentes partes del cuerpo.Consumado el crimen, el vecino solo tuvo que caminar un par de metros para encerrarse en su casa, hasta que fue detenido por la Policía, poco después.Cuando los agentes golpearon la puerta, fueron recibidos por el mismo sospechoso, en medio de una crisis nerviosa. Al salir, rumbo a la subcomisaría Abilene, vecinos del lugar lo increparon entre gritos e insultos, mientras le enrostraban "vos la mataste", "sos un asesino".Por su parte, el fiscal Fernando Moine, quien por turno se hizo cargo de la investigación, indicó anoche que aún no está definida la calificación legal del hecho.Eso quiere decir que no se determinó la imputación del hombre detenido, aunque en principio se lo considera sospechoso del homicidio y del hecho de lesiones -este cargo podría variar, de acuerdo a la gravedad del estado de salud del joven hospitalizado.Moine precisó que tomaron declaraciones testimoniales y trabajaron para incorporar registros fílmicos de las cámaras de seguridad del sector.