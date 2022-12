Sujeto que quemó a su ex pareja con aceite hará un taller y tareas comunitarias

El caso

Restricción

Presentan acuerdo

Román Aguilar tenía una restricción judicial que le prohibía acercarse a su expareja, Priscila Metz, por denuncias de violencia de género. Pero como en muchas ocasiones, hay aspectos que no se tienen en cuenta en el marco de estas causas: por ejemplo, cuando la mujer debe recibir el dinero de la cuota alimentaria por el hijo en común.Ese fue el motivo por el que la joven de 26 años, fue a la casa de Aguilar el pasado 18 de abril, en calle Vicente Vicari de la ciudad de Viale, momento en el cual el hombre de 35 años le arrojó aceite caliente en el rostro y luego le rompió el celular. Por este episodio, las partes avanzan en un acuerdo por la pena de tres años de prisión condicional para el agresor.Aquella mañana en la ciudad de Viale, pasadas las 8.30, Priscila fue a la casa de su expareja para recibir el dinero. Aguilar le dijo al hijo de ambos, de 4 años, que fuera a la pieza a mirar la televisión. Mientras la mujer firmaba el recibo, el hombre agarró un recipiente con aceite caliente y se lo tiró en el rostro. Luego, le partió el celular contra el suelo.Hubo una discusión previa, en la cual Aguilar le había reprochado a Priscila que festejó su cumpleaños. Era la misma lógica de la violencia de género que el hombre ejerció mientras estuvieron juntos y casados, hasta septiembre de 2021, cuando la mujer decidió divorciarse: “No podía llegar tarde de trabajar, no podía juntarme con amigas, no podía hacer nada. Me decía que tenía que estar en la casa y que él se ponía mal por lo que yo hacía. Me fui y me hizo un montón de cosas, pero nunca imaginé que iba a llegar a esto”, dijo tras sufrir el ataque.Un mes antes del hecho, el 16 de marzo, la jueza de Paz de Viale, Andrea Bracco, en el marco de las denuncias por violencia de género radicadas por Metz, le prohibió a Aguilar acercarse a menos de 200 metros de la víctima, en el lugar en el que se encuentre, por el plazo de 90 días. Priscila dijo que le habían prometido un botón antipánico que no le llegó.Los médicos que asistieron y analizaron a la víctima, constataron las lesiones que le produjeron una desfiguración permanente en el rostro: quemaduras tipo A y B en mejilla izquierda, oreja izquierda y región lateral izquierda de cuello.Si bien la imputación terminó siendo, entre otros delitos, por lesiones graves agravadas por violencia de género, en la causa se mencionó que Aguilar tenía intenciones de matar a Priscila. Un dato escalofriante fue que el hombre cambió su estado en la red social Facebook: de casado a viudo.El hecho conmocionó a Viale y hubo marchas en reclamo de justicia e incluso pedían el cambio de carátula de la causa.El fiscal que llevó a delante la investigación penal preparatoria es Pablo Zoff, mientras que el imputado es defendido por José Barbagelata Xavier y la víctima está representada por Marcos Rodríguez Allende. Menos de ocho meses después del hecho, las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado, que será presentado al Juzgado de Garantías de Paraná, indicóEl mismo consiste en que Aguilar confiese ser autor del hecho y de los delitos de Lesiones graves, Daño, Amenazas simples y Desobediencia judicial, agravados por el contexto de violencia de género y por el vínculo, al ser la víctima su exesposa. Además, entre otras medidas de rigor, se impondría al hombre la obligación de hacer un curso o taller de concientización acerca de la violencia contra la mujer, así como 100 horas anuales de tareas comunitarias y/o hacer psicoterapia individual.