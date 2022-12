Rescataron a dos palistas a los que se les dio vuelta la embarcación

Foto: Archivo.-

Dos palistas fueron rescatados al darse vuelta su embarcación a la altura del Balneario Banco Pelay, en Concepción del Uruguay; ocurrió días pasados cuando las playas aún no estaban habilitadas oficialmente.



Afortunadamente, un grupo de guardavidas se encontraba realizando tareas pasivas y recorriendo la zona -tarea que realizan regularmente, de manera preventiva y como parte del entrenamiento previo a la habilitación de las playas-. Esto permitió que los guardavidas, Marcelo Riche y Lautaro Penida, lograran rescatar con éxito a dos personas que se situaban a unos 300 metros de la costa.



Autoridades del Municipio y de Prefectura, solicitaron a la comunidad en general tener la debida precaución de todas las actividades que se realizan en el agua, considerando que muchas personas navegan o se bañan sin experiencia, sin saber nadar o ingresando a zonas prohibidas o no habilitadas. Consultar a los bañeros o a los agentes de la Prefectura sobre los espacios donde se pueden realizar actividades recreativas, atender las indicaciones de las banderas o los lugares boyados son algunas medidas que permitirán evitar accidentes no deseados, reportó 03442.