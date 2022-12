Beba con traumatismo de cráneo y fracturas: investigan posible maltrato

Foto: Hospital Notti Crédito: El Sol

La Unidad Fiscal de Homicidios de Mendoza investiga desde el sábado por la tarde el caso de una beba de dos meses que ingresó a la guardia del Hospital Notti en grave estado.



En un principio, la madre de la criatura dijo que la trasladó al pediátrico de la ciudad de Guaymallén porque “no se estaba alimentando bien”, pero los profesionales de la salud descubrieron que presentaba en traumatismo encéfalo craneal de importancia. Ante la sospecha de un posible caso de maltrato infantil, el personal del nosocomio dio aviso al 911.





La causa quedó en manos del fiscal Carlos Torres y los padres de la criatura se encontraban en la mira.



De acuerdo con fuentes judiciales, el representante del Ministerio Público se encontraba a la espera de una serie de informes sobre el entorno de la niña y también médicos para avanzar en la instrucción causa.



La reconstrucción sostiene que la pequeña fue llevada por su madre, de 30 años, hasta el Notti durante la siesta del sábado.



A las 16, los médicos informaron que la beba presentaba convulsiones y pasó a quirófano de inmediato. Allí diagnosticaron que presentaba un traumatismo craneal grave, fracturas y hemorragias múltiples y la asistió un neurocirujano.



Las fuentes agregaron que quedó internada en Terapia Intensiva bajo la asistencia de un respirador. La comunicación al Centro Estratégico de Operaciones no tardó en realizarse y policías de Homicidios fueron derivados para entrevistar a la progenitora.



Cuando los policías tuvieron contacto con ella, les manifestó que su hija no se estaba alimentando bien y que por ese motivo había decidido llegar hasta el pediátrico. Los efectivos continuaron con los trabajos investigativos y también identificación al padre de la niña.



Así las cosas, Torres dispuso que continúen las tareas investigativas en el domicilio de la pareja y su entorno para conocer si se está frente a un caso de maltrato infantil.



Luego de la encuesta ambiental, una serie de declaraciones que se ordenaron y más informes médicos, el fiscal iba a definir la situación procesal de los padres.



Las fuentes explicaron que, prima facie, la versión que dio la madre no coincide con los informes iniciales que se realizaron en el Hospital Notti, debido a que “es más que probable que la niña haya sufrido un golpe en su cabeza”.