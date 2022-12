¿Intimidación tras un crimen?: el acusado tenía un revólver en su casa

Un año después del asesinato de Gonzalo Palacio en Bajada Grande en ese sector de la zona norte de Paraná. Se produjeron balaceras en los últimos días y la investigación de esos sucesos derivó en una serie de allanamientos, en los que sEl asesinato de Palacio ocurrió en plena siesta del 1° de diciembre de 2021, en calle Baxada del Paraná y quedó registrado por la cámara de seguridad de un vecino. La víctima estaba junto a un amigo, fumando en la puerta de su casa de Bajada Grande, cuando pasaron dos muchachos con quienes tenía problemas desde hacía un tiempo. Esa vez, el cruce de palabras iba a ser el último, porque los vecinos iban armados y decididos a usar el revólver. Efectuaron varios disparos y uno impactó en la parte posterior del cuello del joven. Luego salieron corriendo. A Gonzalo lo llevaron al hospital San Martín de urgencia, pero dos horas y media después murió. Poco después, la Policía detuvo a losComo Ibarra sería quien tenía el arma y disparó, le dictaron la prisión preventiva más larga, y la más breve fue para Retamar, quien luego recuperó la libertad. Regresó al barrio y por estos días volvieron los problemas entre él y sus allegados con la familia Martínez, que integraba Gonzalo. No obstante, se informó que ya se estaría cerca de las condenas a través de un juicio abreviado.En este marco, el miércoles 7 de diciembre se denunciaron los hechos de violencia ocurridos en el barrio. Primero, en horas de la madrugada, cuando la familia Martínez estaba descansando en su casa, escucharon unas detonaciones de armas de fuego, salieron y no vieron a nadie.En esa instancia es que, según denunciaron, se produjeron más tiros (no quedó claro si para herirlos o para disuadirlos, pero nadie resultó herido).En el marco de estos hechos de violencia, el personal de la División Homicidios, bajo instrucciones de la fiscal Sofía Patat, realizó las investigaciones necesarias y con las evidencias reunidas se solicitaron cinco allanamientos, que fueron autorizados por el juez de Garantías Nº 2, Eduardo Ruhl. En horas de la mañana de ayer, los efectivos de la Dirección Investigaciones (Homicidios, Delitos Económicos, Trata, Sustracción de Automotores y Robos y Hurtos) junto al Grupo Especial Paraná y la comisaría 11°, llevaron adelante los mismos en calle Larramendi y en Baxada del Paraná, en viviendas que habitan o frecuentan miembros de la familia Retamar.Se informó que los resultados fueron el secuestro de uPor la tenencia de una de las armas de fuego,En las próximas horas se evaluará si le imputan también las balaceras ocurridas días atrás, así como la medida cautelar a imponerle, que podría ser una prisión preventiva en la cárcel, prisión domiciliaria o libertad con restricciones. Lo que seguro le ordenará la Justicia es que por un tiempo no regrese a su barrio, un lugar donde los ánimos están muy caldeados.