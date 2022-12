Volcó un camión que llevaba caballos de carreras tras reventón de un neumático

? Demoras en Panamericana: Volcó un micro con caballos



Reventó un neumático y perdió el control pic.twitter.com/gskPAIrCTT — C5N (@C5N) December 11, 2022

esta madrugada en la Panamericana, mano a Capital, y operarios de la autopista, bomberos y dos veterinarias trabajaron a contrarreloj para salvarlos, ya que su vida corría peligro por el choque y las altas temperaturas.El accidente ocurrió en el kilómetro 21, a la altura de Boulogne.El camión, que transitaba desde Córdoba y se dirigía hacia el Hipódromo de Palermo, parecía a simple vista en malas condiciones, con neumáticos muy viejos.Pese a eso el chofer del vehículo, que había sido trasladado a un hospital local pero que luego de recibir atención volvió al lugar del siniestro vial, aseguró tener “todos los papeles” para demostrar que el colectivo estaba habilitado. Además contó queEl coche quedó recostado sobre uno de sus lados y con la parte delantera destrozada, sobre la vía rápida.Con dos veterinarias en el lugar, los rescatistas decidieron no volver a poner el camión sobre sus ruedas y cortar el techo con una sierra para sacar a los caballos. Es que según las dos profesionales que trabajan para el Hipódromo de San Isidro, esto era mejor para tener controlados a los equinos heridos después del choque y al momento de liberarlos.Mientras los bomberos realizaban esta mañana las maniobras para intentar cortar la estructura del micro,asomaban sus cabezas desconcertados.“Se reventó la rueda. Nos dieron el alta recién., aseguró uno de los acompañantes, que también había sido derivado al Hospital de Boulogne, y después volvió a la Panamericana para ver qué pasaba con el vehículo y los caballos. También contó que el choque fue alrededor de las 4 de la mañana.Cerca de las 8, los bomberos. En ese momento, las veterinarias se acercaron inmediatamente a los animales, que estaban atados, para ayudar a extraerlos del coche. Tanto los bomberos como las veterinarias y personal de Autopistas del Sol hastaCuando pudieron retirarlo, el primer equino tenía sus cuatro patas lesionadas como consecuencia del vuelco. Los caballos fueron trasladados hacia otro vehículo que llegó de apoyo para llevárselos.. No importa el valor de la yegua. Hay que agradecer que no les pasó nada a ellos,”, dijo Germán, el dueño de Furnari, que murió como consecuencia del impacto.Según contó, los propietarios -de la zona cordobesa de Villa María- viajaban en otro vehículo. Asimismo detalló que este tipo de animales pesan cerca de 500 kilos, que eran utilizados para carreras y que suelen trasladarlos por la noche ya que la temperatura es más baja.El caballo muerto fue extraído luego de cortar la parte superior del coche cerca de las nueve menos cuarto de la mañana con una grúa que lo colocó en otro camión.Ya cerca de las nueve, extrajeron del micro a los cuatro caballos que sobrevivieron al vuelco, sin mayores sobresaltos.