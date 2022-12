Un matrimonio y sus dos hijos sufrieron quemaduras al incendiarse la vivienda

Un voraz incendio dejó como saldo un matrimonio y sus dos hijos con quemaduras y convirtió en cenizas todo lo que había en el interior de una vivienda ubicada en el asentamiento La Bianca de Concordia, más concretamente en Pampa Soler y Cortada Pública 1.



La pareja y dos hijos -de 2 y 7 años- estaban durmiendo cuando en la mañana de este sábado fueron sorprendidos por el fuego y, en la desesperación por escapar de las llamas, no podían abrir la puerta del frente de la casa; fueron socorridos por un vecino que se dio cuenta de la situación.



“Se le prendió fuego la casa a mi hija y resultaron con quemaduras mi hija, el marido y los dos nenes", contó a Diario El Sol la madre de Susana Verón, dueña de la vivienda. Y agregó: "Fueron llevados al hospital por una ambulancia para que los curaran porque tenían algunas quemaduras". "Parece que el fuego se inició en la habitación de los chicos, y encima no tienen agua en el barrio. Luego llegaron los bomberos, pero ya se le habían quemado todas las cosas adentro", relató Alejandra Pintos.



"Se ve que el fuego comenzó temprano, un rato antes de las 8 de la mañana. No sabemos qué es lo que pasó, lo único que sé es que el fuego comenzó de repente", agregó la mamá de la víctima del siniestro; y sumó que “el fuego podría haberse iniciado por un cortocircuito”.



"Se quemó todo adentro. Es una casa de material, pero adentro se quemó todo y quedaron con lo puesto. Por eso pedimos ayuda a la gente para colaborar con lo que sea para mi hija", solicitó la mujer.



El incendio afectó dos dormitorios, cocina/ comedor y el baño de la vivienda de material y techo de chapas de zinc.



Las personas interesadas en prestar colaboración a la familia afectada pueden comunicarse al número de celular que proporcionó Alejandra: 3454322402.