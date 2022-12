Tres jóvenes iban a una despedida y volcaron el auto en Acceso Norte

La conductora de un automóvil Fiat Siena, de color blanco, perdió el control del rodado, despistó, impactó contra el muro de contención y volcó sobre ruta 168, en Acceso Norte a Paraná, más precisamente cerca de la estación de servicios PDV.En el vehículo se trasladaban tres mujeres, provienes de Santa Fe que se dirigían a una quinta en Sauce Montrull. Afortunadamente todas tenían el cinturón de seguridad puesto y no sufrieron lesiones de gravedad, pero fueron hospitalizadas para un control.De acuerdo a los primeros datos, no habría intervenido otro vehículo en el accidente, con lo cual, restan determinar las circunstancias en las que la automovilista perdió el control del Fiat Siena.Según informó el subjefe Comisaría Séptima, Julián Ludi, a Elonce “afortunadamente las jóvenes llevaban el cinturón de seguridad y por eso no sufrieron lesiones de consideración”.En tanto, uno de los referentes de Bomberos Voluntarios, Lucas García, señaló que, tras el impacto, el automóvil registró importantes daños materiales.Familiares de las damnificadas, contaron que las jóvenes iban a Sauce Montrull para una fiesta de despedida, ya que la conductora se va a vivir a Italia el próximo mes.