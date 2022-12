El cuerpo hallado en el río Gualeguaychú “no pudo ser identificado”

Policiales Encontraron el cuerpo de un joven en el río e investigan varias hipótesis

Ayer viernes se realizó la autopsia al cuerpo del joven que apareció flotando en las aguas del Río Gualeguaychú, debajo del puente sobre la ruta 136.La edad de la víctima se ubicaría entre los 20 a 25 años. No se hallaron golpes, ni fracturas en el cuerpo, así como tampoco signos de defensa de algún posible ataque.Solo se le pudo constatar una fisura en la nariz, que podría haber sido producida por una caída o golpe sobre algo contundente, como por ejemplo, una piedra.El joven tenía un short de algodón de color negro, una remera, también de color negra, con la inscripción “Harley Davidson” en color amarillo y llevaba puestas unas alpargatas. Se trata de una persona de unos 90 kilos, tez blanca, ojos marrones y 1, 62 metros de altura.Desde la fiscalía se tomó contacto con la Prefectura uruguaya, al igual que con las fuerzas de otras ciudades entrerrianas pero no existe pedido de localización de persona ni denuncia que pueda ayudar a identificar al joven hallado.También se han solicitado registros fílmicos externos del hipermercado de Primera Junta al norte, para el caso de que la víctima haya pasado por el lugar y pueda observarse alguna situación que colabore en la identificación.Se cree que su muerte se habría producido por autodeterminación o bien por accidente por caída.Se pide a quienes tengan personas conocidas que, quizás se retiraron de la casa para salir de pesca o para regresar luego de varios días, y que las características físicas coincidan con las descriptas, se comuniquen con la policía o Fiscalía.La fiscal afirmó que se solicitaron otros estudios preliminares, además de la autopsia, para dilucidar la causa de su muerte.Máxima on Line.