Una mujer murió en medio de una pelea con su nuera en Mendoza

Un brutal hecho ocurrió este martes en Mendoza. Una mujer de 41 años murió en medio de una pelea con su nuera de 18 años, por la limpieza de la casa. La víctima, tras un empujón, cayó sobre una bicicleta, se desnucó y falleció. La chica fue detenida e imputada por el delito de homicidio preterintencional.



El fatal episodio tuvo lugar en un domicilio ubicado en San Juan al 2700 de la localidad de Las Heras, a pocos kilómetros de la capital provincial. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, ocurrió cuando Brenda Ávila comenzó a discutir con su cuñada de 16 años por la organización de la limpieza en una vivienda.



La pelea escaló, entonces, la suegra, Laura Giordano decidió separarlas. En ese momento, Ávila la empujó y cayó de espaldas sobre una bicicleta apoyada en una pared y se desnucó.



De acuerdo a las fuentes, Giordano quedó tendida en el piso y sus familiares intentaron reanimarla. Al no reaccionar, los testigos la trasladaron al hospital Carrillo, donde finalmente la mujer falleció debido al golpe que había sufrido.



El caso quedó en manos del fiscal de Homicidios Carlos Torres, quien imputó a la joven por el delito de homicidio preterintencional. Según indicaron fuentes del caso, Avila en un primer momento confesó haberla empujado. Sin embargo, cuando fue llamada a declarar por el fiscal Torres, la mujer se negó a hablar.



También, los peritos del Cuerpo Médico Forense presentaron un informe preliminar de la autopsia, en el cual se indicó que la causa de muerte fue por desnucamiento al caer sobre la bicicleta, el latigazo cervical le produjo una muerte instantánea, según explicaron los investigadores.



De esta manera, el funcionario judicial la imputó por el delito y la envió a la cárcel de mujeres de El Borbollón.



Tras conocerse el fallecimiento de la mujer, sus allegados la despidieron en redes sociales. La sobrina de la mujer, quien se mostró muy triste por la pérdida, dejó un mensaje en su perfil de Facebook. “Hoy sí nos despertamos con la peor noticia. Solo te pedimos que les des fuerzas a tus pequeños hijos, que los ayudes a salir adelante. Lo importante es que solos no están, acá estamos todos para apoyarlos. Vamos a hacer justicia”, prometió en su mensaje.



“Siempre vamos a recordarte con tus risas. Vamos a extrañar tus ‘hola, mamita’. Que en paz descanses, querida Laura. Siempre presente, hasta pronto”, escribió.



De igual modo, Amanda Díaz, otra de sus familiares, lamentó la muerte de Giordano con un mensaje de Facebook: “Qué dolor me da tu partida. Con solo saber que ayer te vi jugando con tus niños bajo la lluvia, con solo ver tu sonrisa en los rostros de tus niños y, ahora, saber que no estás. Que Dios te tenga en la gloria. Fuiste una gran vecina y una gran mujer para mí. Que descanses en paz”.



