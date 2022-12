Buscan a una docente que desapareció tras pasar el día con la familia

Anahí Bulnes tiene 36 años, es mamá de tres niñas (14, 12 y 7 años), es docente y vive junto a sus padres en barrio Altos Sud de San Vicente en la ciudad de Córdoba. El lunes a la madrugada desapareció y desde entonces su paradero es un misterio.



Su hermana Verónica contó a ElDoce que el domingo toda la familia estuvo disfrutando del día en el campo. De la reunión también participó su actual novio, con quien está en pareja hace cuatro años pero no conviven.



Regresaron a la noche a la misma hora en tres autos diferentes. Su novio se fue a su casa y ella se acostó a dormir con sus hijas. “Nadie vio cuando se fue. Una de las nenas se despertó entre la 1:00 y 2:00 de la madrugada y ya no estaba, pero se volvió a dormir”, detalló Verónica.



Era el mediodía del lunes 5 de diciembre y comenzaron a preocuparse porque no aparecía. Todas sus pertenencias estaban en la casa: celular, billetera, DNI, ropa y hasta su auto.



De acuerdo a lo que relató la hermana a este medio, Anahí avisó al colegio en el que da clases por la mañana que iba a faltar porque iba a llevar a una de sus hijas a un turno. Sin embargo, en la escuela que da clases por la tarde no se presentó a trabajar y tampoco avisó que faltaba.



“Es la primera vez que sucede, nunca no se presentó a trabajar. Ella es muy disciplinada con sus alumnos”, remarcó Verónica, a quien las autoridades de la institución llamaron porque “estaban preocupados porque no atendía el teléfono y no estaba en el aula”.





Verónica aclaró que su hermana no sufría depresión y en los últimos días tampoco discutió con su actual pareja. Sin embargo, reveló que tiempo atrás tuvo conflictos con el papá de sus dos hijas de 14 y 12 años.



“Fue víctima de violencia, tuvo botón antipánico dos años. Hubo un proceso judicial en el medio y últimamente él veía a las nenas, pero sin contacto con ella”, señaló la mujer. Y aclaró que fue al primero que llamaron tras la desaparición de Anahí, pero el ex les dijo que “no tenían contacto”.



Operativo de búsqueda



Desde la Policía de Córdoba informaron que se inició un rastrillaje en la zona de los monoblocks Stabio, en avenida Sabattini al 3.100.



Participa la Dirección General de investigaciones Criminales con colaboración del Departamento Protección de las Personas, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar) y la brigada de investigaciones de zona norte y sur.



La fiscal Eugenia Pérez Moreno interviene en la causa.