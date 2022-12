Comerciante se defendió de un asalto y mató a dos ladrones

Foto 1/3 Crédito: La Voz Foto 2/3 Crédito: La Voz Foto 3/3 Crédito: La Voz

Al menos dos ladrones que intentaron asaltar una forrajera de calle Donato Álvarez al 7.780 resultaron con heridas de bala y murieron luego de que el propietario del local repeliera a los tiros el robo.



De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, todo sucedió en un negocio ubicado en ese sector de la zona norte de la Capital, cuando los delincuentes sacaron a relucir las armas con intenciones de asalto y el propietario del lugar respondió con la suya.



Luego de un tiroteo dentro del negocio y en las afueras del lugar, uno de los ladrones quedó herido de bala en el ingreso del comercio y el otro quedó inconsciente en la playa de estacionamiento del lugar.



Las ambulancias del 107 concurrieron al lugar comprobaron finalmente que las dos personas heridas de bala fallecieron.



Según informaron desde la Policía, tres hombres ingresaron al local simulando comprar alimento para animales y sacaron un arma. Allí redujeron a una señora y a un empleado.



Al ver esa situación, el dueño del comercio, que sería familiar de la mujer, sacó un arma y, siempre según el relato policial, dio la voz de alto a los ladrones.



"Lejos de acatar la voz de alto, los ladrones le apuntaron. En ese momento efectúa los disparos: quedó un delincuente abatido en el ingreso y el otro sentado en el auto", detalló una de las autoridades que intervino.



El tercer ladrón huyó y su paradero es desconocido por el momento.



Auto robado



Si bien aún no se conoce si los muertos tenían antecedentes, la Policía sí confirmó que el auto en el que llegaron al lugar era robado y tenía pedido de secuestro. Se trata de un Ford Focus color gris.



Además, indicaron que al costado de uno de los cuerpos quedó tirada el arma que utilizaron para el robo frustrado. De acuerdo a los primeros indicios, se cree que los ladrones no llegaron a disparar. El dueño del local no resultó herido. (La Voz/El Doce)