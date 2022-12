Homicidio de ministro catamarqueño: “La familia no sospecha de nadie”

Una segunda autopsia realizada al cuerpo del ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, determinó que la causa de la muerte del funcionario fue "un traumatismo cráneo encefálico", según confirmó hoy el fiscal de la causa, quien indicó que se trabaja en la hipótesis "de un homicidio"."Tenemos la hipótesis de un homicidio, estamos trabajando en eso y en la busca de la información", dijo en la madrugada de hoy el fiscal Laureano Palacios, una vez obtenidos los resultados de la segunda autopsia.En este sentido, consignó que "la causal de la muerte fue un traumatismo cráneo encefálico" y sostuvo que, "desde el primer momento, siempre estuvo la hipótesis" de un posible homicidio.Si bien en un primer momento las informaciones oficiales hablaban de una muerte natural, el fiscal explicó que los datos de la autopsia se conocieron cerca del mediodía de ayer, y que, en función de esos resultados, fue que ordenó realizar una segunda autopsia sobre el cuerpo del ministro, cuyas conclusiones se conocieron esta madrugada.En tanto, fuentes judiciales indicaron que "la data de muerte es del día anterior por la mañana", con lo cual se estima que el funcionario provincial, de 73 años, murió el sábado, antes del partido que Argentina disputó con Australia en el marco del Mundial de Qatar.Por su parte, la ministra de Seguridad de Catamarca, Fabiola Segura, aseguró que "todo el personal de homicidios y criminalística está trabajando" en la causa, y subrayó que se abocan a las pesquisas "los mejores y los de más experiencia dentro de la provincia "."Además, el gobernador (Raúl Jalil) ha tenido contacto directo con el ministro de Seguridad de Nación (Aníbal Fernández). Estamos en contacto permanente con él para complementar y que todo lo que estamos trabajando se haga en consonancia y que podamos llevarle la tranquilidad de que se está trabajando de acuerdo con los lineamentos que se vienen dando y a las líneas que la causa va generando", afirmó la funcionaria.Rojas también se desempeñaba como secretario general del Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómico de la República Argentina (Uthgra) de la delegación Catamarca.El gastronómico Luis Barrionuevo, quien viajó a Catamarca para participar de las exequias del ministro, fue el primero en señalar ante la prensa que se había tratado de "una muerte violenta"."No hay manera de que él se haya golpeado. Alguien le dio un golpe atrás en el cráneo y ahí se fue de bruces, se raspó y se golpeó. No tenemos ninguna duda. El gobernador dio todas las instrucciones para que sepamos la verdad", señaló Barrionuevo en declaraciones a la prensa durante el velatorio, realizado en la sede de la Uthgra.En tanto, el abogado de la familia de Rojas, Iván Sarquís, adelantó hoy a Télam que van a pedir al fiscal general Alejandro Dalla Lasta la designación de una fiscal coadyuvante porque se trata de una “causa compleja”, donde aún no se individualizan posibles “sospechosos”.“Nosotros vamos a pedir al fiscal general que designe un fiscal coadyuvante, que colabore atento a la complejidad de la investigación, es una investigación claramente muy compleja, que no tiene a simple vista un sospechoso o un grupo de sospechosos”, dijo.A su vez, el abogado negó que se vaya a pedir el apartamiento del actual fiscal de la causa."La familia no ha pedido, y en principio no va a pedir, el apartamiento del fiscal Palacios. Sí va a pedir que el fiscal adjunte o aporte otro personal técnico del Ministerio Público para que avance en la pesquisa”, señalo Sarquís.Sarquís también explicó que durante la jornada de ayer el hijo de Rojas fue objeto de una serie de pericias por parte de la Justicia en el marco de la investigación.“El hijo estuvo permanentemente hablando con los investigadores y siendo objeto de una serie de pericias a los fines de deslindar responsabilidades”, explicó.“La investigación requiere que se descarten todas las hipótesis y, cómo él es quien encontró el cuerpo de su padre, lógicamente se realizaron una serie de protocolos a los fines de deslindar responsabilidades y descartar posibles autores o participes del hecho”, sostuvo.Finalmente, Sarquís señaló que en el seno de la familia del ministro reina la incertidumbre por la situación y que no sospechan de nadie.“Hay mucha incredulidad por el desenlace y la verdad que no tiene ninguna explicación lo que ha ocurrido, así que sinceramente si la familia hubiera tenido un sospechoso ya hubiéramos arrimado el dato. Pero desgraciadamente la familia no sospecha de nadie. Rojas era una persona muy querida, muy respetada, muy ordenada así que ha tomado a todos por sorpresa esta situación”, concluyó.Durante la jornada de hoy, minutos antes de las 10, los restos de Rojas fueron sepultados en el Cementerio Privado Parque Virgen Morena ubicado el norte de la capital catamarqueña.Del cortejo fúnebre participaron familiares, amigos, empleados de la cartera de Desarrollo Social y personal del gremio Uthgra.