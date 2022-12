Quedará preso el hombre que atacó a martillazos a una mujer en comercio

Policiales Sujeto golpeó con un martillo a empleada de un telecentro tras discusión

Quedó en prisión preventiva un hombre de 37 años que es investigado como autor de la tentativa de femicidio de una mujer a la que golpeó con un martillo en un kiosco de la ciudad de Santa Fe.“La magistrada hizo lugar a la calificación legal propuesta por la Fiscalía y, en tal sentido, dispuso la prisión preventiva”, se valoró desde la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 1, que está a cargo de la investigación.El MPA señaló que “el hombre investigado intentó quitarle la vida a la dueña del comercio ubicado en Obispo Gelabert y Rivadavia el miércoles de la semana pasada al mediodía”.“El imputado increpó a la víctima y le exigió que marcara un número telefónico con el que él deseaba comunicarse y, ante la negativa de la mujer, la atacó”, se expuso. “El agresor extrajo un martillo de una bolsa que llevaba consigo y lo utilizó para golpearla en la cabeza tres veces”, se precisó.“Al advertir la situación, otro hombre ingresó al kiosco y el imputado escapó”, se destacó. Por su parte, “la víctima resultó herida y fue hospitalizada de inmediato”, se aclaró.“La agresión que investigamos se enmarca en un contexto de violencia de género ya que el imputado no aceptó la libre decisión de la víctima acerca del pedido que él le había hecho y consideró que ella estaba en una situación de inferioridad por su sola condición de mujer”, explicó la Fiscalía.“Al no recibir la respuesta que esperaba, el hombre de 37 años ejerció extrema violencia física sobre la propietaria del kiosco”, se subrayó.La Fiscalía explicó que se “este es un caso de lo que se conoce como femicidio no íntimo, a raíz de que no había ningún vínculo previo entre la víctima y el victimario”.En relación a la detención del imputado, el MPA afirmó que “fue aprehendido minutos después de haber intentado matar a la mujer”. Según se detalló, “agentes policiales lo interceptaron en la esquina de Balcarce y Alvear mientras viajaba en un colectivo de línea”.Al hombre investigado se le atribuyó la autoría de una tentativa de homicidio calificado (por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género -femicidio). Fuente: (UnoSantaFe)