Dos chicos acribillados por estar cerca de un joven al que buscaban matar

Dos adolescentes fueron asesinados de 16 tiros en la zona Oeste de Rosario por estar en el lugar y en el momento equivocado. La escalofriante hipótesis surgió en la investigación que lleva adelante el fiscal Adrián Spelta por los homicidios de Valentín Solís (15 años) y Eric Galli (14), dos chicos que fueron acribillados el pasado 24 de noviembre por estar cerca de un joven que se había negado a seguir vendiendo droga para una banda que opera en ese territorio. Actualmente, la ciudad alcanzó las 266 víctimas, lo que representa el año más violento de su historia.



La hipótesis fue ventilada por Spelta durante una audiencia que se realizó este lunes en el Centro de Justicia Penal, en la que acusó a Franco Daniel Saavedra (20), uno de los tres presuntos sicarios que ejecutaron la balacera –aparentemente, con una ametralladora–.



“Está acreditado que el objetivo era una de las tres personas que estaban en el lugar. Fallecieron las dos que no eran el objetivo del ataque”, indicó Spelta, y agregó que el menor al que querían asesinar había sido dealer en ese complejo Fonavi.



“La enemistad con esa tercera persona es a raíz de que participó en la venta de droga y decidió en el último tiempo abandonar esta conducta, algo que no fue bien visto por el grupo al que pertenecía”, amplió el funcionario del Ministerio Público de la Acusación en conferencia de prensa.



Ese joven, que declaró haber sido transa anteriormente en el barrio, brindó su testimonial en la causa. Según comentó, la banda para la que había vendido también lo busca por tildarlo de “buchón” e, incluso, quisieron balearlo el 23 de noviembre pasado, es decir, el día antes del doble crimen. En esa fecha, casualmente, hubo dos adolescentes heridos de bala en inmediaciones del complejo Fonavi de la zona Oeste.



En la imputación, el fiscal exhibió dos filmaciones de cámaras de videovigilancia privadas del complejo Fonavi de Sanguinetti al 5.600, donde ocurrió el ataque. En las imágenes se ve a los tres sospechosos huyendo a pie del lugar después de los 16 tiros. En uno de los videos se ve con nitidez a Saavedra, ya que captó de frente su rostro mientras corría para alejarse de las torres de viviendas de barrio Moderno.



Si bien el fiscal pidió la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, la jueza penal de primera instancia Silvana Lamas solo dio 90 días de arresto. “Mostramos imágenes de esta persona en el lugar y los testimonios que también lo apuntan. Pero bueno, la jueza entendió que debían ser 90 días”, criticó Spelta.



De los tres sospechosos que se ve corriendo después del ataque, dos están detenidos. Uno es Saavedra, y el otro es A. R. A., un adolescente de 17 años que ya fue indagado el viernes de la semana pasada por la jueza de menores María del Carmen Musa. Ambos cayeron en procedimientos de la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal.



“La tercera persona es buscada en este momento. Sería uno de los tiradores y está filmada. Estamos trabajando y analizando imágenes de cámaras que no habían sido procesadas”, sostuvo el fiscal.



Dato curioso

Como dato curioso, Saavedra había sido demorado el 22 de agosto pasado en un procedimiento del Comando Radioeléctrico en Camilo Aldao y Espinosa, en la zona Oeste de Rosario. Estaba con dos personas que también fueron aprehendidas y que, según consta en el parte policial de aquella fecha, apuntaron la ubicación de un Gol blanco robado el 3 de agosto en el distrito Sudoeste.



En ese vehículo, posteriormente, se incautó una pistola calibre 9 milímetros. Otro de los detenidos fue A.R.A., el menor que también está involucrado en el doble homicidio. Sin embargo, ambos fueron liberados y el tercer sospechoso quedó arrestado por tener relación con un robo.