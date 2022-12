Violento asalto: intentó golpear con un palo con clavos a locutora para robarle

Policiales Dos reclusos armados se fugaron de una colonia neuropsiquiátrica

En la madrugada de este lunes, una locutora de una radio santafesina, que se dirigía hacia su trabajo, fue víctima de un violento episodio de inseguridad cuando salía de su casa para ir a su trabajo."Cerca de las 5.45, en la esquina de 4 de enero y Amenábar, pasa un hombre en moto mediana y con casco. Gira, me intercepta, me cruza la moto con la bicicleta y me pide la mochila. Le dije que se quede tranquilo que se la daba pero que no tenía nada", relató María Silvia Cabrera a LT10."Pasan unos segundos y aparece una persona, un hombre y empieza a forcejear con esta persona. Le pega con su mochila, el ladrón le pega con el palo y logra evadirse y escaparse" agregó.Por último, aseguró que en barrio sur reina la inseguridad y que no "ven pasar a la policía, ni lo caminantes, muy de vez en cuando algún móvil de la Guardia de Seguridad Urbana".