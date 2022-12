Incendiaron una vivienda donde funciona un merendero en Bajada Grande

En las primeras horas de la mañana de este lunes, cerca de las 5, se registró un incendio en el frente de una vivienda ubicada en calle Baxada del Paraná al final, en Bajada Grande de la ciudad de Paraná. En el lugar funciona un kiosco y un merendero.En diálogo con, Liliana Herrera, propietaria de la vivienda, contó que “estábamos durmiendo y nos despierta nuestra hija que vive en la parte de atrás diciéndonos que estaban robando en el merendero, y que se sentía olor a quemado y cuando nos levantamos era todo un incendio. Lo apagamos como pudimos con balde”.Para la mujer, el origen de las llamas fue intencional y pidió que las autoridades judiciales “hagan justicia con esa persona, porque la conocen y saben lo que es. No doy nombre porque no puedo, porque van a volver y son varios. Nos sacan lo poco que tenemos, vivimos trabajando, los vecinos estamos cansados porque sacan todo, vacían las casas, rompen puertas, ventanas, si estás adentro capaz que te incendian. La justicia tiene que hacer algo porque la policía los lleva y los largan”.Herrera, que radicó la denuncia policial, dio cuenta que unas 30 personas asisten al merendero.Sobre las pérdidas mencionó que “me han sacado cosas del kiosco y bebidas. Ahora tengo que cerrar hasta poder arreglar un poco”.“No nos merecemos esto, no tenemos paz. Somos gente trabajadora, que hacemos el bien y no molestamos a nadie. Voy a seguir con el merendero y voy a luchar hasta el final porque los demás no tienen la culpa. Hay gente que está haciendo daño en el barrio y la justicia tiene que hacer algo”, reclamó finalmente.