A bordo de un carro, se llevaba piedras de los terraplenes de la costanera

Durante el fin de semana, la Guardia de Seguridad Municipal de Concordia dos casos de maltrato animal, en uno de ellos además estaban consumando un hurto.Sobre lo sucedido, el director municipal de Seguridad y Prevención, Claudio Purgat, detalló que “nuestra guardia interviene en la aplicación del protocolo previsto en el Programa Municipal de Erradicación de la Tracción a Sangre, evitando la circulación de carros en los sectores de la ciudad donde no está permitido y asesorando a los que utilizan este medio de transporte para que se incorporen al programa”.“No solamente les recordamos que en tal o cual sector de la ciudad no deben circular; si no que también volcamos sus datos al registro que lleva la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Campo Abasto (UDAAPA) y les indicamos cómo deben hacer para incorporarse al programa de entrega de motocarros y reconversión de la actividad que impulsa el municipio para erradicar la tracción a sangre”, explicó.“También actuamos cuando detectamos que los animales son maltratados, como hemos registrado en dos episodios durante este fin de semana”, señaló Purgat.“En la zona de calle Ricardo Rojas y Alvear, la guardia interceptó un carro y constató lesiones en una yegua. De inmediato dimos intervención a la policía y colaboramos con la identificación del propietario y el traslado del animal, para su atención y recuperación”, detalló el funcionario municipal.“Otro caso similar se presentó este domingo, donde la guardia localizó a una persona con un carro que estaba sustrayendo piedras en la zona verde de la Costanera de Concordia, de esas piedras que se utilizan para evitar la erosión de los terraplenes. Al delito en sí de la sustracción de estas piedras de un espacio público, se suma el de maltrato animal, por las condiciones de agotamiento en que se encontró el caballo que tiraba de este carro cargado de piedras, con un peso excesivo que le exigía un enorme esfuerzo”, especificó.“Se interceptó e identificó a esta persona, se asistió al animal, se le dio intervención a la policía, a Tránsito y a UDAAPA. El joven que conducía el carro fue detenido por orden del fiscal, las piedras fueron restituidas a su lugar y el caballo fue llevado al albergue del municipio para que reciba asistencia veterinaria, para que se recupere y ya no sea maltratado”, relató Purgat.Al respecto, el coordinador general de UDAAPA, Martín Armanazqui, destacó la importancia de estos operativos y del trabajo que lleva adelante la Dirección de Seguridad: “en la primera gestión del intendente Enrique Cresto impulsamos estas políticas de erradicación de la tracción a sangre con medidas concretas que marcaron el camino al que hoy le damos continuidad, teniendo en cuenta que seguimos trabajando con la reconversión de la actividad de los recolectores informales y los carreros, y en las próximas semanas van a llegar más motocarros gestionados por el Intendente para seguir avanzando”, adelantó.“El tema de la tracción a sangre, así como el maltrato animal, es un tema complejo. Es una cuestión cultural, social, que hay que abordar de forma integral para transformarla definitivamente. Eso es lo que se está haciendo desde la gestión municipal. Se trabaja mucho, tanto en los controles en la vía pública como en la concientización del cuidado de los animales; porque la mayoría de los carreros los trata bien y cuando les ofrecemos la oportunidad de cambiar, se adhieren a los programas y no vuelven a la tracción a sangre. Pero hay otros casos donde pedimos la intervención de la Justicia, para aplicar sanciones más severas, porque no permitimos ni toleramos que se maltrate a los animales. Sabemos bien que aún queda mucho por hacer, pero lo estamos haciendo y avanzando cada día un poco más”, concluyó el funcionario.