Tres balazos y terrible final: detalles sobre mujer policía que mató a su hijito

Una agente de la Policía de Córdoba. Luego, se disparó con la pistola. Es exsoldado voluntaria., quien quedó internada en gravísimo estado.Acto seguido, la policía se efectuó un disparo y su vida pende de un hilo en una cama de hospital.Toda esa secuencia criminal realizó la agente policial, mientras afuera estaban su expareja y padre de los nenes (un militar) y otros policías que habían llegado por un llamado recibido al número de emergencias 911 que el propio ex había realizado desde su celular.El terrible drama ocurrió en la mañana del domingo en barrio Observatorio, a pocas cuadras del Centro de la ciudad de Córdoba.La protagonista de esta nueva historia de violencia familiar de espanto en Córdoba es la policíaEra agente de policía desde 2018.Desde Jefatura de Policía de Córdoba se indicó al diarioque Maira Barreto, “no se encontraba en uso de licencia psiquiátrica” y su último test había sido realizado en octubre luego de una licencia por neumonía“Mientras la conmoción y el dolor se potencian por el asesinato del pequeño Tiziano (10) y las gravísimas heridas sufridas por su hermanita, una fiscalía de Violencia Familiar investiga el caso y busca desentrañar varias preguntas que, por el momento, no tienen respuestas”, señala el medio antes citado.Todo sucedió el domingo a la mañana en un departamento de un complejo de calle La Pampa.Allí vivía la policía Maira Barreto con sus dos hijos. Estaba separada de los padres de ellos (un militar y portavalores) y actualmente estaba de novia con un penitenciario.El sábado, la mujer y los nenes estuvieron en un cumpleaños.El domingo, ella discutió con su ex y se intercambiaron mensajes por WhatsApp, según fuentes del caso.Algo hizo que el hombre llegara al domicilio desesperado y se pusiera a hablar con ella a través de una ventana. Al ver el cariz que tomaba la situación, el hombre llamó al 911. Acudieron policías.La mujer se encerró en el departamento y, a los pocos instantes, se escucharon tres balazos.Fue entonces que el exnovio y los policías entraron por la fuerza al departamento. En un cuarto se descubrió el espanto.El niño de 10 años murió en el acto.Su hermanita de 7 fue cargada en una ambulancia y se la trasladó hasta el Hospital de Niños, donde quedó internada en la terapia intensiva.La pequeña pelea por su vidaLa mujer policía agoniza en el Hospital de Urgencias.