Violento asalto a pareja obligada a desnudarse: "Bajalo que le pego un tiro"

"Nos gritaban que nos iban a pegar un tiro", rememoraron los jóvenes que fueron asaltados por delincuentes, este sábado en zona de Parque Sur de Santa Fe. La pareja circulaba en auto junto a su novio por la avenida J.J. Paso y en la intersección con calle 1° de Mayo fueron interceptados por dos malvivientes que rompieron el vidrio del acompañante de un piedrazo, les robaron billeteras y celulares, y se llevaron el coche que minutos después apareció abandonado en la avenida Mar Argentino.“Voy cayendo de a poco, fue muy fuerte todo. Jamás nos imaginamos que podía pasar algo así", comienza relatando Candela, una de las víctimas del brutal robo frente al Parque del Sur en las primeras horas de este sábado.“Veníamos circulando por J.J. Paso y, no sé si fue una moto o una persona que se le cruza a mi novio y lo hace desviar para 1°de Mayo, y ahí nos tiran un adoquín en el vidrio del acompañante", continuó la joven de 21 años.El piedrazo cayó en medio de los dos asientos y el conductor detuvo la marcha. En ese momento es cuando los dos hombres se acercan al auto, forcejean las puertas intentando abrirlas y les empiezan a exigir sus pertenencias. "De la desesperación, mi novio no encontraba su celular y su billetera; para mí, eso fue lo que los puso más violentos", sostuvo Candela.La violencia de la secuencia fue escalando con el paso de los minutos, y los delincuentes comenzaron a amenazar a la pareja: "Había uno mucho más nervioso que el otro. Le decía a mi novio que nos iban a matar, que nos iban a pegar un tiro. Uno decía 'Bajalo que le pego un tiro, lo quiero reventar´, pero el otro le pedía que se calme", relató la joven, e indicó que en ningún momento vieron si efectivamente tenían armas de fuego.En medio del forcejeo, los jóvenes pudieron bajarse del auto por el lado del conductor, pero en ese momento, los ladrones comenzaron a sacarles la ropa. "A mi novio le sacaron el pantalón y la remera, lo tantearon entero y ahí le encuentran la billetera que tenía en la bermuda. Yo quedé con un short, a él también le sacaron las zapatillas y quedó en calzoncillos".Luego los delincuentes se subieron al auto y huyeron a toda velocidad, mientras Candela y su novio, Alejandro, quedaron semidesnudos y en estado de shock. Empezaron a pedir auxilio a los gritos. Fueron socorridos por un remisero que pasaba por el lugar y llamó a la policía, y una vecina de los edificios frente al parque, que bajó con ropa para prestarles a los jóvenes.La situación fue informada a la Central del 911 por lo que se inició una búsqueda por la zona para localizar el Renault Clio, el cual fue hallado un rato después, por agentes de la Policía Comunitaria, en avenida Mar Argentino, a la altura de la casa bomba uno."Tenemos 21 años los dos, trabajamos todo el día para salir y que nos pase esto volviendo en auto es un horror", resaltó Candela, que estudia Abogacía y a la par trabaja en una fiambrería de Santo Tomé. Su novio vive en la ciudad de Santa Fe y trabaja en una barbería. "Ahora, a volver a ahorrar para comprar todo lo que nos robaron, que no es mucho pero trabajamos para conseguirlo", concluyó.