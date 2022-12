Incendio de vivienda dejó dos personas fallecidas y otra en estado crítico

La localidad misionera de Candelaria se vio sorprendida apenas entrada la noche de este jueves, cuando en el barrio 2 de Febrero, se incendió una casa de la familia Villagra en cuyo interior se encontraban tres personas mayores de edad.A raíz de la rápida propagación del fuego fallecen en el lugar padre e hija y la madre, Gladiz Lucía de los Santos, fue derivada al hospital Madariaga en grave estado.estuvo en el lugar y dialogó con los vecinos quienes coincidían con que la mujer más joven e hija de la pareja tenía problemas psiquiátricos. La vecina Maria Delia dijo: "Es muy triste lo ocurrido y una gran intriga, la casa estaba toda cerrada y eso implicó que para los vecinos sea más difícil realizar las tareas de entrar y sacar a la familia", señalaron.Los fallecidos fueron identificados como Ermelindo Villagra Núñez de 70 años y su hija Lucía Villagra 32."Estaba todo cerrado, todos sabemos que muchas veces ella se ponía violenta, pero que llegue a este extremo nadie imaginaba, es más, ayer mismo estaba hablando con la señora porque salí a hacer unas compras cuando escucho que alguien me llama, era la mamá de la chica, a quienes todos conocemos como Chingola, quien me preguntó si no quería darle un abrazo, así que fui la abracé, nos quedamos hablando un ratito y me fui y ahora esto, realmente da mucha tristeza", refirió.