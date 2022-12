Video: resistió un asalto a los tiros e hirió a una mujer y su hijo

El Ministerio Público de la Acusación dio a conocer las filmaciones de las cámaras de seguridad de Zeballos y Corrientes, que muestran cuando un hombre resistió a tiros un asalto e hirió a una mujer y su hijo. El sospechoso, un hombre de 40 años afincado en la zona rural de San Genaro, fue detenido el pasado martes y este jueves le dictaron la prisión preventiva por 180 días.La Agencia de Investigación Criminal (AIC) también encontró en la finca rural donde el hombre fue apresado, la camioneta Toyota Hilux en la que se movilizaba al momento del hecho y cinco armas de fuego que serán peritadas para saber si entre las mismas se encuentra la disparada en aquella ocasión.Los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola le atribuyeron a Juan Eduardo P., de 40 años, los delitos de portación ilegal de arma de fuego de guerra en concurso real con abuso de armas en concurso ideal con lesiones leves culposas con arma de fuego (dos hechos) todos en calidad de autor. El juez Héctor Núnez Cartelle llevó adelante la audiencia y dictó 180 días de prisión preventiva efectiva.

El hecho ocurrió el 21 de julio pasado y tuvo como escenario la cuadra de Zeballos al 1400, entre Corrientes y Paraguay. Alrededor de las 15 una pickup Toyota Hilux gris se hallaba estacionada en el lugar con su conductor al volante cuando apareció una moto con dos muchachos a bordo. Según fuentes policiales, uno de los jóvenes bajó del rodado y con una piedra rompió la luneta de la camioneta y se apoderó de un bolso azul que había en el asiento cuyo contenido jamás trascendió.Cuando el muchacho quiso volver a la moto en la cual lo esperaba su cómplice, el conductor de la camioneta bajó del rodado y emprendió a balazos contra los ladrones que dejaron tirado el bolso robado y huyeron. Pero los proyectiles que no alcanzaron a los delincuentes sí les provocaron heridas leves a una mujer de 52 años y a su hijo de 17 que caminaban hacia su departamento ajenos al episodio y debieron ser trasladados al Hospital de Emergencias para ser atendidos después de ser asistidos en un primer momento por vecinos en una verdulería de la zona.Tras los disparos, con su bolso recuperado y dos personas heridas a metros del lugar, el conductor de la camioneta huyó y nada se supo de él hasta la mañana del martes cuando tras un minucioso trabajo de investigación los agentes de la AIC llevaron adelante tres allanamientos en la ciudad de San Genaro (departamento San Jerónimo) que permitió localizarlo y ponerlo preventivamente tras las rejas hasta que sea acusado.La investigación quedó en manos de los fiscales Karina Bartocci (Unidad de Flagrancia) y Federico Rébola (Unidad de Balaceras), quienes solicitaron a los peritos de la AIC que relevaran no sólo los testimonios de personas que pudieran haber visto lo sucedido sino también las cámaras de seguridad de la zona en pos de buscar imágenes que esclarezcan el hecho y permitan identificar tanto la moto de los ladrones como la camioneta del tirador que abandonó a dos vecinos heridos.En ese sentido, dijeron pesquisas del caso, peritos de Informática Forense trabajaron con imágenes captadas por cámaras públicas y privadas de la zona logrando armar el rompecabezas de lo ocurrido. Sin embargo fue dificultoso en un primero momento un mejoramiento de las imágenes para determinar la patente de la camioneta y así salir a buscarla, lo que finalmente se obtuvo en una segunda instancia pericial.Con los datos del rodado en su haber, una camioneta Toyota Hilux gris dominio AD654UT, los pesquisas de la AIC determinaron quien era su propietario y el domicilio del mismo, a quien incluso perfilaron en sus redes sociales. Con esos datos en su poder, los investigadores requirieron la colaboración de agentes del departamento San Jerónimo y las órdenes de allanamientos respectivas que emitió el fiscal Rébola para dar con el hombre buscado dado que el mismo registra domicilios en San Genaro.En ese marco, la mañana del martes requisaron una casa de Italia al 1200 de San Genaro, en la cual residen la ex esposa y dos hijas del hombre buscado y en donde se secuestró un par de zapatillas que habían sido identificadas en las filmaciones como las que usaba el tirador y un juego de llaves correspondiente a una camioneta Toyota Hilux. Tras ello se allanó una casa de René Favaloro al 1200 donde reside la madre del sospechoso y finalmente una casa en la zona rural de San Genaro donde finalmente fue secuestrada la camioneta buscada y se detuvo a Juan Eduardo P., de 40 años, quien fue trasladado a Rosario y este jueves terminó imputado.Más allá de eso, para sorpresa de los pesquisas, en un galpón de la propiedad allanada secuestraron cinco armas de fuego una pistola calibre 9 milímetros marca Tanfoglio con su numeración suprimida, un revólver calibre 32 largo marca Orbea, otro 32 corto marca FCO y un tercero calibre 22 de color plateado además de un escopeta de un caño, tres celulares y un número importante de municiones para ese armamento.Por razones de jurisdicción, ante el hallazgo de las armas los investigadores comunicaron sobre el operativo al fiscal Marcelo Nessier de la capital provincial, quien dispuso que el hombre sea llevado a la ciudad de Coronda, cabecera del departamento San Jerónimo y se le abra una causa por tenencia ilegítima de armas de fuego. (La Capital)