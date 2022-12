Niño murió “por asfixia y sofocado por el calor” al quedar encerrado en un auto

Un niño de cuatro años de edad murió en la localidad correntina de Salvador Virasoro, por el calor, tras quedar encerrado en un automóvil, y su padre fue demorado en una seccional policial.



El jefe de la Unidad Fiscal de recepción y Análisis de Casos de Virasoro, Julio Cazarré, interviene en el caso de un niño de 4 años que murió el miércoles tras quedar encerrado en un vehículo en desuso, que permanecía en un terreno baldío lindero a la casa de su familia en esa localidad, ubicada a 327 kilómetros de la capital de Corrientes.



De acuerdo con los datos preliminares de la autopsia practicada al niño en la morgue judicial de Santo Tomé, donde debió ser trasladado el cuerpo, su muerte se produjo por asfixia "y sofocado por el calor", dijo el fiscal Cazarré en declaraciones a Radio Dos.



"No sabemos cómo ingresó al auto. El padre está demorado y la causa está caratulada como averiguación de causal de muerte", indicó el funcionario.



El hecho se produjo este miércoles por la tarde, cuando la familia advirtió la desaparición del hogar del niño, en momentos en los que parte del grupo miraba el partido de la Selección Argentina de Fútbol ante Polonia por el Mundial de Qatar y la madre descansaba en un dormitorio de la vivienda, ubicada en el barrio Conin de la ciudad ubicada al noreste de la provincia.



Luego de una serie de pedidos de colaboración en redes sociales y de una búsqueda por diversos sectores, el padre radicó una denuncia en sede policial por la desaparición, pero antes de que las autoridades lleguen al lugar sus familiares hallaron al menor adentro del vehículo, un Volkswagen Polo.



"No sabemos cómo ingresó al auto el niño, se lo estaba buscando por todos lados, por redes sociales había varias publicaciones", dijo Cazarré y añadió que "el perito está interviniendo sobre el auto, pero hasta el momento no hay testigos".