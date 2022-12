Sin rastros de Ramírez: versiones, dudas y “los últimos que lo habrían visto”

Continúa la búsqueda de Carlos Rafael Ramírez, el hombre de 65 años que falta de su domicilio en Paraná desde el martes 15 de noviembre. Se supo que fue visto por última vez en calle Ameghino al final de Paraná, una zona que no frecuentaba.



La familia confió aque se encuentran “con desesperación, angustia y sin ninguna novedad. Se han hecho rastrillajes, por tierra, desde el aire, por agua, y no hay noticias. Es una desaparición insólita. Él nunca fue a Bajada Grande, entonces nos preguntamos por qué llegó hasta allí”.“No tiene tarjeta de crédito, se confirmó. Según testigos, él buscaba el cajero o un lugar para sacar un préstamo. No salió con el DNI. Creemos que ha salido con un recibo, pero eso no está chequeado. Es empleado municipal, le está faltando un año y medio más o menos para su jubilación”, afirmó otro de los parientes del hombre desaparecido.; decía por ejemplo que con 10 mil pesos quería comprarse un tele. Cuando a mí me pregunta para que lo lleve, yo le dije que no podía”, aseveró una mujer, familiar de Ramírez.Al mismo tiempo contaron que, el día que desapareció, no sabemos si solo o si fue acompañado. En las cámaras aparece que va con dirección de Larramendi ‘hacia abajo, para el lado de Bajada’”.y “se ve en las imágenes a Carlos, saliendo del lugar”. El trámite “no se logró hacer”, entendieron los familiares y en este sentido manifestaron: “No hay movimiento de nada, ni siquiera el DNI tenía en su poder. Supuestamente lo ha querido hacer con un recibo de sueldo, pero tampoco de eso estamos seguros”.En tanto, aportaron que un testigo “denunció el jueves, que el miércoles 16 lo vio, que “entró a su casa de golpe, pidiendo por un cajero. Debido a este dato, se hace un rastrillaje en Bajada Grande, el viernes y el sábado”.Otra de las familiares, mencionó que “Le interrogué porqué lo tendría que buscar en las cavas cuando estuvo con ellos hablando, según dijeron Giménez y Benítez”.